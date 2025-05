Létezik-e még az ukrán gazdaság?

Ha megkérdezünk olyan magyarokat, akik ide menekültek a független Ukrajna nevű paradicsomból, arról hogy mit is kell tudnunk erről az országról, igen érdekes dolgokat mondanak. Először is azt, hogy a nyolcvanas évek Szovjetuniója sokkal jobb hely volt, mint a független Ukrajna volt valaha is, illetve összesen az elmúlt bő három évtizedben összesen talán egy olyan éve volt Ukrajnának, amikor úgy tűnt, mintha jobban is mehetnének a dolgok, de ez az érzés gyorsan elmúlt.

Ukrajna 1991-ben olyan állapotból indult, ami a magyar „ötvenes évek” legrosszabb pillanatainak feleltethetőek meg, egy felebarátom mesélte, hogy akkoriban olyan buszok közlekedtek az ukrán nagyvárosokban, amelyeken sem ablakok, sem ajtók nem voltak, illetve Kijevben akkoriban napi két órát volt folyóvíz a lakásokban, egyébként csak szörcsögtek a csapok. Az ukrán gazdaság a szovjet nehézipar örökségén, illetve a kiváló termőföldeknek hála, a mezőgazdaságon alapszik. Lehet mindenféle számokat, gazdasági növekedéseket, GDP adatokat citálni, de az teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán gazdaság profitja nem a lakossághoz szivárgott le az elmúlt 34 évben.

Aki emlékszik rá, hogy nálunk hogy loptak el a kommunistákból lelkes kapitalistává váló „vállalkozók” szinte mindent és amit nem, azt hogyan adták át gyakorlatilag ingyen külföldieknek, az azt hiszi, hogy tudja, hogy milyen az amikor kirabolnak egy népet és egy országot. Fogd meg a söröm mondták az ukrán oligarchák és csináltak egy olyan országot, ahol az állami szolgáltatások is úgy vannak ellopva, hogy mindenért külön fizetni kell annak az embernek, aki az adott állást megszerezte valahogy, nyilván ő is fizetett érte valakinek. Egy vajdasági magyar felebarátunk mesélte, hogy ő azt hitte az a korrupció, ami Szerbiában van, egészen addig, amíg nem kezdett el Ukrajnában bizniszelni. Elmondása szerint azért is meg kellett vesztegetnie az adóhatóság emberét, hogy egyáltalán befizethesse az adót, mert különben megbüntették volna azért (is) mert nem fizette be az adót.