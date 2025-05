Ukrán kémbotrány: A háttérben egy szocialista kapcsolatokkal bíró milliárdos is mozgatja a szálakat

Az ukrán kémbotrány kapcsán napvilágra került Ruszin-Szendi Romulusz és Holló István neve után most egy újabb, eddig kevésbé ismert szereplő került reflektorfénybe: Wéber János fegyverkereskedő, aki a Magyar Nemzet tényfeltáró cikke szerint szoros kapcsolatban állt a botrány kulcsfiguráival, és közvetve a Tisza Párt finanszírozásában is szerepet játszott.

A lap összefoglalója alapján Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar korábbi főnöke és a Tisza Párt jelenlegi szakértője rendszeres kapcsolatot ápolt Holló István ukrán állampolgárral, akit a közelmúltban kémkedés vádjával tartóztattak le. Szintén közeli viszonyban állt Wéber Jánossal, aki a cikk szerint 2023-ban saját körei révén pártalapításra akarta rávenni Ruszin-Szendit. A tervet később Magyar Péter politikai előretörése írta felül, Ruszin-Szendi pedig a Tisza Párthoz csatlakozott — Wéber és Holló támogatásával.

Magyar Péter és Tseber Roland

Fotó: Mandiner

A kémbotrány másik fontos alakja Tseber Roland, akit tavaly ősszel kémkedés miatt kiutasítottak Magyarországról. Tseber szervezte Magyar Péter ukrajnai útját, és jó kapcsolatot ápolt a cseh üzletember Mykola Smetankával, akihez Wéber és Ruszin-Szendi is kötődik.

A napilap szerint Wéber János nemcsak a kémbotrányban érintett személyekhez fűződő viszonya miatt figyelemre méltó, hanem üzleti és politikai múltja miatt is. Az 1956-ban született, egykori terrorelhárító rendőr a rendszerváltás után lett fegyverkereskedő, és szoros kapcsolatot ápolt a szocialista párttal, különösen Puch Lászlóval. Combat Kft. nevű cége a Horn- és Gyurcsány-kormány idején is jelentős állami megrendelésekhez jutott, a rendőrségi felszerelésektől a honvédségi eszközökön át a helikopterüzletekig.

Wéber érdekeltségei számos közbeszerzési botrányban is feltűntek: golyóálló mellények beszerzésétől kezdve a 2006-os tömegoszlatások felszereléséig, de a rendőrség traffipax tenderét is megnyerte egy másik cége, amiből szintén politikai botrány lett.

A lap úgy tudja, hogy Wéber János mára jórészt felszámolta hazai érdekeltségeit, de Nyugat-Európában továbbra is aktív üzletember. Felesége, Wéber Judit is fontos politikai szereplő volt: az MSZP ügyvédjeként egy időben az ORTT élére is jelölték, és neve felmerült a Hagyó Miklós nevéhez fűződő BKV-botrányban is.