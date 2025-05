Vádat emelt az ügyészség Cseh „Katka" uniós botrányában

Az ügyészség által a Magyar Nemzet számára adott tájékoztatás alapján vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a Cseh Katalinék EU-s botrányaként elhíresült ügyben.

A vádirat lényege szerint az elkövetők jogellenesen juthattak vállalkozásfejlesztésre szánt pályázati összegekhez és hitelekhez. Egy 50 éves férfi és 47 éves fivére egy könyvelővel, illetve másokkal, köztük egy cseh állampolgár cégtulajdonossal is együttműködött. Ennek keretében két magyar céggel vettek részt 2016-tól – részben uniós, részben állami költségvetési forrást felhasználó – pályázatokon. Ezen túl az 50 éves férfi még további két cégvezetőt is rábírt pályázatokat érintő bűncselekményekre. Ezeknél az elkövetést azzal is segítette, hogy a bankszámlák közti utalásokba is bekapcsolódott – írta az ügyészség. Hozzátették: a négy vádponttal érintett, összesen tíz pályázat különböző, holográfiához kapcsolódó kutatási, fejlesztési projektek megvalósításáról, például lézerszkenner vagy nyomdaipari rendszer beszerzéséről szólt.

Az elkövetési módszerek változatosak voltak.

Az önerő fiktív igazolása mellett az elkövetők valótlan tartalmú árajánlatokat, adásvételi szerződéseket, teljesítésigazolásokat és fiktív számlákat használtak fel.

Egyes részmozzanatokhoz szlovák, lengyel, angol és svájci cégeket is bevontak – áll a vádiratban, hozzátéve, hogy a költségvetési csalássorozatban az elkövetők összesen több mint 2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak, amelyből a vádlottak, illetve egy későbbi ügyvezető egy kisebb részt megtérítettek.

Börtönbüntetést kértek a vádlottakra

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat – a pályázatokban való részvételükhöz igazodva – jelentőstől különösen jelentősig terjedő vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott, több mint 100 oldalas vádiratában.

A főügyészség hat férfival szemben végrehajtandó, míg a hetedik társukkal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá mindegyikük pénzbüntetésre ítélését, illetve cégvezetéstől való eltiltásukat, a cégeket érintően pedig vagyonelkobzást is indítványoz. Utóbbihoz fedezetként szolgálnak a nyomozás során lefoglalt holografikus lézernyomtatók – írták.