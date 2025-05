Vajna Tímea kislányt hord a szíve alatt, elárulta a nevét is

Vajna Tímea, aki hivatalosan már Ráthonyi-Palácsik Tímea néven szerepel a nyilvánosság előtt, most élete legboldogabb, ám korántsem legkönnyebb fejezetét éli. Hosszú évekig küzdött a meddőséggel, végül béranya segítségével megszületett kisfia, Ben. Most pedig ő maga is babát vár. Erről a hot! magazinnak beszélt részeltesebben – írja a borsonline.hu

Vajna Timi másoknak is segíteni akar

Tímea nemcsak saját útját szeretné beteljesíteni, hanem segíteni is kíván másokon: adománygyűjtést indított a Semmelweis Egyetem javára, hogy egy korszerű laparoszkópos eszközt vásárolhassanak, ezzel is támogatva az endometriózis hatékonyabb kezelését. Célja, hogy a hozzá hasonló helyzetben lévő párok is esélyt kapjanak a gyermekáldásra.

Hatalmas már Vajna Tímea pocakja

Ben béranya segítségével jött a világra, miközben Vajna Tímea természetes úton teherbe esett. A volt modell nagyon boldog, hiszen ő maga is szerette volna megtapasztalni a várandósság érzését, és annak is örül, hogy gyerekei szinte olyanok lesznek, mint az ikrek, hiszen csak fél év lesz közöttük.

Hamarosan kétgyermekes anyává válik

Fia érkezése után most egy kislányt hord a szíve alatt, akinek a nevét már ki is választották. A sztár elárulta, hogy a várandósság alatt ő sem úszta meg a „kívánós” korszakot, de mostanra ezen már túl van, és izgatottan készülnek az új jövevény érkezésére.

Azt hiszem, ez az izgalom természetes, de nem könnyű megélni. A kislányunk nevét is kiválasztottuk már, Hailey lesz a neve

– avatta be a részletekbe az olvasókat Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímea.

A Vajna Tímeával készített teljes interjút itt olvashatja.