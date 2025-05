Cipősdobozban vitt be 65 milliót egy férfi a NAV-hoz

Több mint 150 ezer pár, az EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) rendszerben nem szereplő cipőt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy budapesti vállalkozás, 630 négyzetméteres raktárban.

A vállalkozás két cipősdobozban rendezte a tartozást - Fotó: NAV

Bár a cég később bemutatta az ehhez szükséges iratokat, a vizsgálat során több adóügyi jogsértésre is fény derült. Kiderült, hogy a vállalkozás többször is szállított kockázatos termékeket – jelen esetben lábbeliket – anélkül, hogy azokat bejelentette volna az EKÁER-rendszerben, pedig ez a szabályozás a közúti árufuvarozás átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani.

A szabálytalanság nyomán a NAV több mint 65 millió forintos mulasztási bírságot szabott ki. A vállalkozás az értesítést követően azonnal jelezte, hogy szeretné rendezni a hátralékát.

A pénzügyőrök egy célzott ellenőrzési akció során jutottak el a raktárhoz, ahol a helyszínen ellenőrzött cég semmilyen dokumentummal nem tudta igazolni a termékek tulajdonjogát, ezért a NAV azonnal hatósági felügyelet alá vonta az árut.

Néhány órán belül meg is jelent a NAV épületében, nem mindennapi módon: két cipősdobozban vitte be a teljes összeget, 65 453 000 forintot, amit a hatóság átvett.

A NAV közleményében hangsúlyozta, hogy a jogkövető magatartás, különösen kockázatos termékek fuvarozásánál, nemcsak elvárás, hanem törvényi kötelezettség is. Az EKÁER-ben való bejelentés elmulasztása súlyos pénzügyi következményekkel járhat, ahogy az most is történt.