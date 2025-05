Milliárdos ösztöndíjprogram indult: akár 28 millió forint járhat a legjobb egyetemeken tanuló magyar fiataloknak

Varga-Bajusz Veronika közölte, a tanévben mintegy 400 millió forint használható fel a pályázat keretében. Ez az összeg 12-20, 17-től 24 éves életkorú hallgató tanulmányaihoz nyújthat támogatást. A program célja, hogy a diákok, a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást, tanulmányaik elvégzése után Magyarország számára kamatoztassák – tette hozzá.

Varga-Bajusz Veronika. Fotó: Filep István / MTI Fotószerkesztõség

Elmondta: az ösztöndíjprogramra június 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat és július első hetében születik arról döntés, hogy kik kaphatják meg a támogatást. A támogatás összege országonként eltérő.

Akik az Európai Unióban folytatják tanulmányaikat, azok a tanévre 14 millió forint támogatást kaphatnak. Az unión kívüli európai államban folytatott tanulmányok esetén a támogatás összege 23 millió forint. Ugyanakkor ha valaki az Egyesült Államokban tanul, az 28 millió forintos, amennyiben pedig ázsiai országban, akkor 17 millió forint támogatást kaphat.

A programra tanévről tanévre újra kell pályázni, és a nyertesnek annyi ideig kell Magyarországon dolgoznia, amennyi évig folyósították számára az ösztöndíjat

– ismertette az államtitkár. A sajtótájékoztatón Pólik Ádám ösztöndíjas, a University of Amsterdam, illetve a New York University hallgatója hangsúlyozta, hogy az ösztöndíjprogram már az érettségit követően segítséget nyújtott neki, mert visszatérítették számára a nemzetközi nyelvvizsga költségeit, illetve az egyetemi jelentkezések adminisztratív díját. Ezt követően a támogatásnak köszönhetően fizette a tandíjat, a lakhatás költségeit, a biztosítását, a repülőjegyek árát, a vízumdíjat és még a tankönyvek árát is – sorolta. Ennek köszönhetően teljes mértékben a tanulmányaira tudott koncentrálni – mondta Pólik Ádám.