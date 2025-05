Rejtélyes eltűnés: napok óta keresik a 17 éves Vaskó Krisztofert Taktabájon

Egy 17 éves fiú, Vaskó Krisztofer múlt pénteken tűnt el nyomtalanul, miután barátjával elment Taktabáji otthonából. Azóta a család, a helyiek és a hatóságok minden eszközzel próbálják megtalálni, eddig eredménytelenül.

Vaskó Krisztofer május 3-án, csütörtökön tűnt el.

A település polgármestere, Rézműves János így emlékezett vissza a napra:

„Pénteki napon tűnt el, vagyis mentek el a barátjával otthonról olyan 8 óra, 9 óra magasságában. Én délután fél 4-kor értesültem róla, hogy ez a fiú nem érkezett haza.”

Rejtélyes eltűnés: a fiú papucsát megtalálták

Az autót, amellyel a két fiú elindult, később megtalálták a Tisza egyik befolyásánál, egy árvízelvezető csatorna közelében.

„Az autót az élő Tisza egyik befolyásánál találták meg, attól nem messze pedig elő került a fiú papucsa és a telefonja is.

– mondta a polgármester.

Vaskó Krisztián eltűnésének másnapján, tehát már szombaton megkezdték a keresést rendőrök egy rendőrkutya bevonásával, azonban az nem talált követhető nyomot. Ezért másnap már egy nagyobb, szervezett kutatás indult, melynek során közel 50 fővel keresték a fiút, köztük 37 falubeli is.

„A Neptun bevetési csoport is részt vett az eseményen, ők négy kereső kutyát hoztak, azokat akik a törökországi földrengésnél is dolgoztak.”

- emlékezett vissza Rézműves János

A keresés négy és fél órán át tartott, de semmi eredménnyel nem járt. Ezt követően quados egységek és vízi rendészek csáklyákkal keresték a fiút a vízben, mivel az is előfordulhat, hogy bele esett a Tiszába.

Ezek után a keresés hajókkal folytatódott tovább. Ráadásul a mai napon is végig kint van a Taktaközi Horgász Egyesület hajója is, holnap pedig drónokkal fogják keresni a fiút, miközben a hajók folyamatosan pásztázzák a vizet.

„Nagyon-nagyon sajnálatos az esetet, és értetlenül állunk a történtek előtt, mert nincs igazán semmilyen nyom, amin el tudnánk indulni, és sajnos a hatóságok sem találtak eddig semmit.”

- mondta kétségbeesetten a polgármester.

Semmi jel nem utal arra, hogy a fiú elszökött

Vaskó Krisztofer egy sokgyerekes családban élt, dolgozott is már, hogy segítse szeretteit. Heti munkákból élt, aznap mikor eltűnt, előtte az idejét a családjával töltötte.

„A barátjával, az édesanyjával, és testvérével elmentek vásárolni, hazamentek, megvacsoráztak, és ő elindult a barátjával kocsikázni.”

- mesélte a polgármester.