Aki akkor is gyalogol, amikor autóban ül

Természetesen nem lehet itt szó másról, csak a zsebmessiásról, aki gyalog indult el Nagyváradra Budapestről, az újkori Mátyás királynak pedig még álruha sem kell a magyar nép kifürkészéséhez, már tud előre minden csalafintaságot. Megszületett tehát a kárpát-medencei El Camino fogalma, az úton pedig nagyon sok csoda vár majd ránk, abban biztosak lehetünk. Sőt, az első már meg is történt, hiszen alig hagyta el a fővárost Magyar Péter, máris megmutatta különleges képességeit, amikor az egyik első helyszínnél, ahol a rajongók várták, egy kocsiból szállt ki, miközben természetesen gyalogolt. Senki se hallgasson a rossz nyelvekre, annyi történt ugyanis, hogy a talpaló mester autóban ülve is tud gyalogolni, aki csalást kiált, abból csak az irigység beszél.

Tudjuk jól, hogy így fog ez menni a következő napokban is, ahol autóból, testőröktől körülvéve kerül majd a hívek elé a tiszások büszkesége, ám sehol sem éri ezért egy rossz szó sem. A vándorprédikátorok elbújhatnak az ilyen veretes teljesítmény mögött, ezen kívül a Kárpát-medence császára addig sem kell, hogy a kémügyről beszéljen.

Így feledésbe merülhet csendesen, hogy miért volt pont akkor a festői Hollókőn az ukrán nagykövet, amikor Magyar Péter műparasztnak öltözve locsolkodott ugyanazon a helyszínen, és talán Ruszin-Szendi Romolusz is ki tud nézni magának egy újabb tokaleszívó helyszínt, hogy kicsit megnyugodjon a NATO-ülésekről készült feljegyzések és hangfelvételek ingoványos talajától messze menekülve.

Mielőtt azonban elindult a nagy gyaloglás, a zsebmessiás azért nem feledkezett meg rólunk sem, tartott egy olyan beszédet, mint amit a császárok felkenésekor szokás, csak a szentelt olaj és a babérkoszorú hiányzott a fejéről. A Kárpát-medence császára megnyugtatott bennünket, hogy a munkáját értünk végzi, és ha véletlenül valaki azt gondolná, hogy összejátszott az ukránokkal, az bizony mélységesen téved. Ennyi, ezzel meg is vagyunk, holmi vizsgálatokra itt nincs is már szükség. A Szent István Bazilika kövei is nehezen bírtak egymáson maradni, a szerelmetes képű Radnai Márk és Ruszin-Szendi Romolusz azonban büszkén feszítettek a császár oldalán a remek beszéd alatt, majd könnyes szemmel figyelték, ahogy Magyar Péter megindul, és a por csak úgy csusszan saruján át. Követték hát rendületlenül, talán még az autóba is beszálltak. A többit pedig már tudjátok, az első csodáról beszámoltunk.