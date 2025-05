Ennyibe kerül a Velencei-tó az idén

A Velencei-tó szállásai már az előszezonban is számos kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a látogatóknak. A FEOL körbenézett, milyen szálláslehetőségekkel találkozhatunk jelenleg a tónál. A Fejér vármegyei hírportál számba vett a luxustól kezdve egészen a kempinges pihenésig minden lehetőséget.

A wellness kedvelőinek például egy éjszakára fejenként 29 900 forintért kínálnak szobát a Velence Resort & Spa-ban, ahol a csomag része a wellness részleg használata és gyermekbarát szolgáltatások is.

Hasonlóan kényelmes pihenést biztosít a panorámás kilátással rendelkező Vital Hotel Nautisban Gárdonyban, ahol 59 000 forintba kerül egy éjszaka két fő részére, reggelivel együtt.

Fotó: Fehér Gábor; FEOL

Aki apartmant vagy vendégházat keres sem csalódik:

Pákozdon egy főre 31 420 forintért lehet megszállni a Pogánykő Vendégházban, míg Velencén a Csicsergő Vendégház egész házat kínál 40 000 és 68 000 forint közötti áron éjszakánként, maximum 6 fő részére.

Kedvezőbb árú lehetőségként jó választás lehet a Tekergő Motel és Étterem, ahol 19 765 forintért pihenhet két fő egy éjszakára. Kápolnásnyéken az Anna Vendégház kínál kétnapos csomagot 59 660 forintért két fő részére.

A természetközeli élményt kedvelők is bőséggel válogathatnak: például

a Park Kemping és Hostel Velencén gyerekeknek 6500, felnőtteknek 9000 forintos éjszakánkénti áron biztosít szállást.

További részletekért tekintse meg a teljes cikket

