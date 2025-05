Veszélyes darazsak – így védekezhet a darázsszezon kezdetén

A nyár közeledtével megjelennek a veszélyes darazsak, fontos tudni azonban, hogy nem minden darázs jelent veszélyt az emberre. A hazánkban élő tőrösdarázs például látványos mérete ellenére sem agresszív, és emberre nem veszélyes – amennyiben békén hagyják. Ráadásul védett rovar, elpusztítása törvénysértés. A tőrösdarázs hasznos élőlény: petéit cserebogárlárvákba rakja, amelyek fejlődésük során elpusztítják ezeket a kártevőket – írja a Sonline.

Fotó: Unsplash

A valódi veszélyt a lódarazsak jelentik, különösen az ázsiai lódarázs, amely már Magyarországon is megjelent.

Ez az invazív faj a méhállományt is veszélyezteti, ugyanis képes egész méhcsaládokat elpusztítani, ami súlyos ökológiai és gazdasági következményekkel járhat. Szúrása az emberre is veszélyes lehet, allergiás reakció esetén akár életveszélyes állapotot is okozhat.

Hogyan védekezhet a veszélyes darazsak ellen?

Bár a darázsszezon még csak most kezdődik, már most érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket. A darazsak kedvelik az orgonabokrokat, és gyakran fészket raknak a ház réseibe, padlásokra, vagy eresz alá. Ha rést találnak, bejutnak – ha nem, képesek maguknak utat rágni.

„Igazán hatékony szer nem létezik ellenük, legfeljebb megelőzéssel és rovarriasztókkal lehet védekezni” – hívta fel a figyelmet egy rovarirtó szakember. Érdemes rendszeresen átvizsgálni a ház körüli területet, és megszüntetni azokat a pontokat, ahol víz állhat meg – ezek ugyanis a szúnyogok számára is ideális petézőhelyek.

