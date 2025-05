Világsztárok érkeznek Budapestre, hamarosan startol a CPAC Hungary

A CPAC Hungaryn itt lesz Dave Rubin amerikai műsorvezető és politikai kommentátor is, aki több milliós követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában. Rubin egyébként már 2023-ban járt hazánkban, akkor személyesen találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Példaértékűnek tartja, ahogy Magyarországon védelmezik a gyerekeket a woke káros hatásaitól.



Mi a CPAC Hungary?

A CPAC Hungary 2022-ben indult útjára Budapesten, azóta a nemzeti szuverenitást, keresztény értékeket és családvédelmet képviselő politikai és közéleti szereplők egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye lett. Az esemény célja idén is az, hogy világosan megmutassa: eljött a patrióták kora és az amerikai és európai józan ész forradalma Budapesten ér össze. A konferencia főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz, aki minden évben meghatározó üzenetet fogalmaz meg a nemzetközi jobboldal számára.