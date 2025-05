Képek és videó is előkerült a tiszavasvári vonatbalesetről

Mint azt korábban megírtuk, súlyos vonatbaleset történt Tiszavasváriban hétfőn. Egy baromfikat szállító teherautó ütközött egy személyvonattal. Most azonban új információk is napvilágra kerültek. Hárman könnyen megsérültek és mentőhelikoptereket is riasztottak a baleset helyszínére.

Képek és videók is előkerültek a balesetről, és a mentési munkálatokról.

Két helikoptert és három mentőegységet riasztott a mentésirányítás az esethez, ahol három férfit láttunk el könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, akiket helyszíni ellátás után, stabil állapotban azonnal baleseti osztályra szállítottunk

– mondta el Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálattól a SZON hírportálnak.

A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók a teherautót és a mozdonyt is áramtalanították. Az esethez kiérkeztek a hajdúnánási hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, megkezdték a teherautó pótkocsijának kitámasztását, valamint a szállítmány átrakodását egy másik járműre – írja a katasztrófavédelem.

A balesetről készült képekért és videóért kattintson ide.