Wagner kezdőknek és haladóknak – a Müpa operafesztiválja mindenkit vár

Az idén 19. évébe lépő Budapesti Wagner-napok napjainkra a nemzetközi operaélet egyik legelismertebb Wagner-fesztiváljává vált. A Fischer Ádám művészeti vezető nevével fémjelzett, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem kivételes akusztikai adottságait maximálisan kihasználó sorozatnak köszönhetően az intézmény méltán lett a világ Wagner-rajongóinak egyik kedvelt zarándokhelye. A fesztivál idén is lenyűgözően gazdag kínálattal jelentkezik, amelyben a (még) kezdő Wagner-hallgatók és a zeneszerző munkásságának legfelkészültebb ismerői is találnak maguknak programot.

Bretz Gábor

Fotó: Szántó Andrea

A 19. életévébe lépő Wagner-napok több mint egy zenei programsorozat: pezsgő atmoszférájú összművészeti és gondolati utazás is egyben, nemcsak a közönség, de a produkciókon dolgozó stáb számára is. Az eseménysorozat a Müpa szinte teljes csapatát megmozgatja, egy-egy előadás létrejöttéhez több hónapnyi aprólékos előkészület, megszámlálhatatlanul sok e-mail és telefonhívás, nemzetközi egyeztetés, varrodákban, stúdiókban, irodákban és próbatermekben végzett szorgos munka társul.

A nyitóesten és június 29-én is látható, Matthias Oldag rendezésében bemutatott Tannhäuser az eseménysorozat egyik közönségkedvenc visszatérője. A produkcióban idén nem kevésbé jelentős művészek lépnek színpadra, mint a karizmatikus és tapasztalt német Wagner-énekes, Marco Jentzsch vagy a világ vezető drámai szopránjai között jegyzett Elisabet Strid, aki 2018-ban, A bolygó hollandi Sentájaként már bizonyított a Müpa közönsége előtt is. Hermann őrgróf szerepét a kiváló Bretz Gábor énekli, Vénuszt Láng Dorottya, míg Wolfram von Eschenbachot Lauri Vasar kelti életre, a produkció karmestere az Európa legnevesebb operaházaiban gyakorta vezénylő Michael Güttler. Az előadásban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara mellett a Magyar Nemzeti Férfikar is közreműködik.

Bryn Terfel

Fotó: Mitsch Jenkins

A bravúros énektechnikája mellett szuggesztív színpadi jelenlétével is hódító walesi basszbariton, Bryn Terfel valódi ínyencségeket felvonultató áriestet ad június 8-án, amely tökéletes beavató program lehet a műfajjal most barátkozók számára is. A sokoldalú énekes a fesztivál névadójának operáiból idéz meg négy karaktert: A nürnbergi mesterdalnokok Hans Sachsának, a Tannhäuser Wolfram von Eschenbachjának, A walkür Wotanjának és A bolygó hollandi hajósának legemlékezetesebb dallamait hozza el a budapesti közönségnek a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével.