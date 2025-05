Zuglói korrupciós botrány: Fuzik Zsolt rendszeresen beszámolt a kenőpénzekről

B. László tagad: „Soha nem vettem át pénzt Fuziktól”

B. László ötödrendű vádlott, a XI. kerület vagyonkezelő cégének volt vezetője is tagadta a vádakat. Azt állította, semmilyen pénzt nem vett át Fuziktól. Sz. vallomása szerint havi négymillió forintot kapott volna azért, hogy ne akadályozza a SIS Parking megbízását. B. László szerint ez képtelenség, a közbeszerzéseket jogszerűen bonyolították le, amit a Közbeszerzési Hatóság is ellenőrzött. Ráadásul lehetősége sem lett volna felbontani egy jogszerű szerződést. Hozzátette: a parkolási rendszer évente több százmilliós bevételt hozott a kerületnek, és nyereségesen működött. A bíróság október 15-én folytatja a tárgyalást, várhatóan Baja Ferenc és akár Molnár Zsolt is vallomást tesz.

Hogyan bukott le a zuglói korrupciós hálózat? – Az ügy kezdete

2022 februárjában robbant ki a jelentős vesztegetési ügy, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) először hallgatott ki több személyt – köztük Horváth Csabát, Zugló akkori szocialista polgármesterét és Tóth Csabát, a kerület országgyűlési képviselőjét. A gyanú, majd a vádemelés szerint 2016-ban megbíztak egy céget a XIV. kerületi fizetős parkolási rendszer üzemeltetésével, melynek túlárazott szerződéseiből visszacsorgó pénzek formájában jutottak korrupciós összegekhez. Az ügyészség szerint Tóth Csaba saját maga és Horváth Csaba számára összesen 31 millió forintot kért és kapott, emellett havonta 10–15 millió forintot, így összesen legalább 250 millió forint készpénzhez juthatott.

Fuzik Zsolt koronatanúként segíti a nyomozást

A kenőpénzeket Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. korábbi munkatársa adta át, aki egy másik eljárás során került a hatóságok látókörébe. Fuzik együttműködött az ügyészséggel, és részletesen feltárta a vesztegetési rendszer működését. Elmondása szerint Horváth Csabának 3–4 alkalommal adott át 10–12 millió forint közötti összeget egy Kálvin téri kávézóban. Hozzátette: Horváth ígéretet tett arra is, hogy főpolgármesteri győzelme esetén további előnyökhöz juttatja Fuzikot.



Magasra nyúló szálak: Baja Ferenc és Molnár Zsolt is a vádlottak padján