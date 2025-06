Hiába szabadult a börtönből: a DK-s óbudai polgármester alatt teljesen szétesett Óbuda

Sajátságos módját találta meg Kiss László (DK) polgármester annak, hogy áthárítsa a saját városvezetői felelősségét a kormányra – írja a Magyar Nemzet. Alighogy kiszabadult ugyanis a börtönből Kiss László, egyből politikai lázításba kezdett. Ahelyett, hogy rendbe tette volna a magára hagyott kerületet, levelet írt a főváros csődje miatt, ami miatt a kormányt okolja.

Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a III. kerület polgármestere Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Amíg Óbuda polgármestere kilenc hónapig börtönben ült, az önkormányzat elhanyagolta a kerületet. Emiatt többméteres magasságig burjánzik a gaz, és a parkokat, szabadtéri edzőparkokat is elhanyagolták a kerületben. Beszereztek ugyan néhány fűnyíró traktort, hogy megpróbálják karbantartani Budapest egyik legnagyobb kerületének a zöldfelületét. Azonban gyorsan bebizonyosodott, hogy ez nem vált be, úgyhogy most többek között a gazhelyzetben fuldoklik a baloldali polgármester.

Az utóbbi időben emellett több olyan előre elkerülhető baleset is történt a III. kerületben, amelyek a városüzemeltetési feladatok elmulasztása miatt következtek be. Rengeteg kátyú és olyan útszakasz van Óbudán és Békásmegyeren is, ahol az burkolatokat javítani kellene. Ilyen például a Papírgyár utcában lévő óriási kátyú, amely nagyjából fél éve vár javításra. Csillaghegyen egy autó totálkárosra tört, mert az önkormányzat nem kezelt megfelelően egy elkorhadt fát, személyi sérülés a csodával határos módon nem történt. De nem volt ilyen szerencsés az a kisgyermek, aki a Flórián téri aluljáróban szenvedett balesetet egy beszakadt vízelvezető rács miatt. A gyermek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, mentőt kellett hívni hozzá.

A kerületi Fidesz többször felhívta arra a figyelmet, hogy gazdátlanná vált a kerület. A lakók hiába jelentik be az önkormányzatnál, hogy kátyú van az utakon, magas a fű, szemetes a közterület vagy hogy rossz állapotban vannak a fák, visszajelzést nem kapnak. Még annyit sem, hogy fogadták a panaszt.