A Pride jogi akadályai miatt Karácsony törvénysértést kockáztat

A Pride jogi akadályokba ütközhet Budapesten, miután Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy jövő szombaton is megtartják a Budapest Pride-ot, méghozzá önkormányzati rendezvényként írja a Magyar Nemzet.

A Pride budapesti megrendezése törvénysértést vonhat maga után a gyermekvédelmi törvény miatt. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta:

Az Országgyűlés által elfogadott törvények Budapest területén is érvényesek és hatályosak, így a főpolgármester sem dönthet önállóan a kérdésben."

A szakértő szerint a gyermekvédelmi törvény világosan kimondja: tizennyolc éven aluliak számára tilos pornográf, valamint a szexualitást öncélúan ábrázoló, illetve a nemi identitás megváltoztatását népszerűsítő tartalmat elérhetővé tenni. Ez a szabályozás pedig vonatkozik minden olyan rendezvényre, amely ilyen tartalmat jelenít meg, függetlenül attól, hogy azt civil szervezet vagy önkormányzat szervezi.

Jogszabályt nem írhat felül önkormányzat

Ifj. Lomnici felhívta a figyelmet arra is, hogy önkormányzat nem alkothat olyan rendeletet vagy döntést, amely felülírja a törvényeket.

A Pride esetében tehát nincs jogi különbség civil vagy önkormányzati szervezés között, a jogszabályi tilalom mindkét esetben érvényes.

A Századvég tudományos igazgatója hangsúlyozta:

A balliberális politikai oldal rendszeresen összemossa a szexuális kisebbségek jogvédelmét a gyermekvédelmi rendelkezések betartásának kötelezettségével. Jelen esetben azonban nem kisebbségi jogokról, hanem törvénysértő magatartásról van szó, ami a gyermekvédelmi szabályok súlyos megsértését is jelentheti."

Felelősség és jogkövetkezmények

A szakértő kiemelte, hogy a gyülekezési hatóság elsődleges feladata a szabályok betartatása, de a rendezvény szervezője — akár a főpolgármester is — felelősséggel tartozik a békés jelleg és a közrend fenntartásáért. Amennyiben jogsértés történik, gyülekezési szabálysértés miatt intézkedés, sőt, súlyos esetben büntetőjogi felelősség is felmerülhet. Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette: ha a rendezvényen közszeméremsértő esemény történik vagy gyermekvédelmi jogszabály sérül, az szervezői szinten is büntetőjogi következményekkel járhat.