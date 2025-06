Párkány jövője a tét az agyevő amőba kapcsán indított vizsgálatban

Agyevő amőba támadta meg a kedden elhunyt 11 éves kisfiút Pozsonyban, akit súlyos parazitafertőzéssel kezeltek. Az eset nemcsak az egzotikus betegség miatt került be a hírekbe: a fiú az első tünetek megjelenése előtt néhány nappal a párkányi Vadas Thermal Resortban járt úszótanfolyamon, így felmerült, hogy itt kaphatta el a betegséget. De olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a gyermek nemrég Egyiptomban nyaralt, ezért azt sem lehet kizárni, hogy a fürdőbe már betegen érkezett. Akárhogy is történt, ha az agyevő amőba jelen van a köznyelvben röviden csak Vadasnak hívott fürdőben, akkor a Szlovák Közegészségügyi Hivatal vizsgálata ki fogja mutatni a parazita nyomait.

A párkányi Vadas Thermal Resort madártávlaból. Halála előtt itt is járt az agyevő amőba által fertőzött kisfiú.

Fotó: Vadas Thermal Resort

Agyevő amőba: akár külföldről is ide kerülhetett a parazita

Egy gyermek elvesztése a legnagyobb lelki fájdalom, amit ember átélhet. Az első dolog, amit megtehettem, hogy részvétemet nyilvánítottam ki a szülők felé

– mondta lapunknak Szabó Eugen, Párkány polgármestere. A városvezető kiemelte, mindenben együttműködnek a közegészségügyi szolgálattal, hiszen ez az eset alapvetően befolyásolja nemcsak a strand, hanem a város életét is.

Szabó Eugen úgy tájékoztatott, hogy a közegészségügyi hivatal a vizsgálat ideje alatt naponta kétszer vett mintákat a strandon, és nemcsak a vízből: a medencék szűrőberendezéseit is átvizsgálták, illetve minden olyan helyre benéztek, ahol megbújhat a parazita. – Az az elsődleges célunk, hogy a hivatal döntése mentén a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban orvosolni tudjuk a kialakult helyzetet, ha erre van szükség – szögezte le a városvezető. Kérdésünkre elmondta: nem szeretné kommentálni azokat a híreket, amelyek szerint a kisfiú már fertőzötten érkezhetett a strandra egy egyiptomi nyaralás után.

Szabó Eugen, Párkány polgármestere egy korábbi sajtóeseményen. A városvezető lapunknak nyilatkozva kijelentette: elemi érdekük, hogy a kialakult helyzetet mielőbb orvosolni tudják.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A polgármester a termálfürdő víztisztító berendezéseit az elérhető legkorszerűbb és a leghatékonyabb ilyen eszközöknek nevezte, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy ezek a „víztisztítók Ferrarijának” számítanak. A szűrők cseréje és karbantartása pedig napi szinten megoldott feladat. – Elemi érdekünk, hogy a vendégeket biztonságban tudjuk és zavartalanul üzemeljen a Vadas – mondta a polgármester.