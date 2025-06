Több ezer ember megélhetése múlik a párkányi fürdőn, ahol az agyevő amőba által fertőzött kisfiú járt

A helyiek reménykednek

Találkoztunk helyi vállalkozókkal is, akiknek a megélhetése elsősorban a párkányi strandtól függ. Reménykednek, amíg lehet, de egyben biztosak: ez a nyár már nem lesz olyan, mint a többi. Hasonlóképpen vélekednek a város lakói is- akiket szintén megrázta a tragédia, és együtt éreznek a kisfiú családjával. Akivel csak beszéltünk, megtörten mondta el a véleményét. Szabó Eugen, Párkány polgármestere elmondta: bármi is lesz a vizsgálat vége, a helyzetet a lehető leggyorsabban orvosolni fogják, ha erre van szükség.

Lapunk úgy tudja, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal kora délután nyilvánosságra hozza a vizsgálat eredményeit.

Ritka, de rendkívül agresszív parazita

A tünetek – láz, fejfájás, hányinger, zavartság, epilepsziás rohamok – a fertőzés után pár nappal jelentkeznek, és sokszor más betegségekkel összetéveszthetők. Az amőba veszélyeiről az Origo is beszámolt.