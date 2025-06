Agyevő amőba: ma dönt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a párkányi fürdő ügyében

Agyevő amőba támadta meg a kedden elhunyt egy 11 éves kisfiú Pozsonyban, akit súlyos parazitafertőzéssel kezeltek. Az eset nemcsak az egzotikus betegség miatt került be a hírekbe: a fiú az első tünetek megjelenése előtt néhány nappal a párkányi Vadas Thermal Resortban járt úszótanfolyamon, így felmerült, hogy itt kaphatta el a betegséget. Az elmúlt napokban azonban olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a gyermek nemrég Egyiptomban nyaralt, ezért azt sem lehet kizárni, hogy a fürdőbe már betegen érkezett. Akárhogy is történt, ha az agyevő amőba jelen van a köznyelvben a párkányi Vadas strandon, akkor a Szlovák Közegészségügyi Hivatal vizsgálata ki fogja mutatni a parazita nyomait.

A párkányi Vadas Thermal Resort madártávlaból. A közegészségügyi hatóság vizsgálja, hogy innen származik-e a 11 éves kisfiú halálát okozó agyevő amőba.

Fotó: Vadas Thermal Resort

Párkány egy igazi turistaváros

A festői környezetben található Párkány az esztergomi bazilika és a Mária Valéria híd impozáns látványával elvarázsolja az ide látogatókat. Nem mellesleg itt található Szlovákia egyik legnépszerűbb strandja, a Vadas Thermal Resort, ahol a nyári időszakban hemzsegnek a turisták.

Az utcakép azonban megváltozott az elmúlt napokban a Vadas környékén: elcsendesedtek az éttermek és sörözők, a strand nyüzsgő zsivaja sem hallatszik. Mindez olyan, mintha ez a feszült csönd a strandon folyó vizsgálatnak szólna, amely a városban és a környező településeken százak, talán ezrek megélhetését befolyásolja.

Párkány egykor iparváros volt, ám a 2000-es évektől mind több forrást fordítottak a helyi fürdő fejlesztésére és az ezt körülvevő infrastruktúrára. Így az önkormányzati fenntartású strand sorsa nemcsak a helyhatóságot érinti, hanem azokat a szolgáltatókat is, akik a Vadas köré építették vállalkozásukat, az életüket.

A polgármester szerint a város jövője a tét

Egy gyermek elvesztése a legnagyobb lelki fájdalom, amit ember átélhet. Az első dolog, amit megtehettem, hogy részvétemet nyilvánítottam ki a szülők felé

– mondta lapunknak Szabó Eugen, Párkány polgármestere. A városvezető kiemelte, mindenben együttműködnek a közegészségügyi szolgálattal, hiszen ez az eset alapvetően befolyásolja nemcsak a strand, hanem a város életét is.