Párkányi fürdő: Eredményre jutott a szlovák közegészségügyi hivatal az agyevő amőba által fertőzött fiú ügye kapcsán

Hivatalosan meg nem erősített információink szerint a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a mai napon olyan eredményt fog közzétenni, amely szerint az alapos vizsgálat ellenére sem találták agyevő amőba (Naegleria fowleri) nyomát a párkányi Vadas Thermal Resort területén. Úgy tudjuk, az országos tisztifőorvos, Tatiana Cervenová arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a vízben, illetve az uszoda tisztítóberendezéseiben csupán az egészségre ártalmatlan egysejtűekre leltek. Lapunk értesülésével nagyjából egy időben ezt az információt a fürdő kitette a Facebook-oldalára.

Megszületett a döntés. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal biztonságosnak minősíti a párkányi fürdőt, nincs és nem is volt agyevő amőba a vízben.

Fotó: Vadas Thermal Resort

Agyevő amőba nincs és nem is volt

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a párkányi strandot péntekig bezáratta a Szlovák Közegészségügyi Hivatal. Mindez azt követően történt, hogy egy 11 éves kisfiú kedden elhunyt Pozsonyban, miután agyevő amőbával fertőződött meg. A gyermek halála előtt néhány nappal a párkányi Vadas Thermal Resortban járt, ahol a vízben is fürdött. Annak érdekében, hogy kizárják, innen származik a fertőzés, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal szigorú vizsgálatot rendelt el a fürdőben. Most kiderült: biztosan nem itt jutott a szervezetébe a kórokozó, és mivel nem találtak agyevő amőbát a vízben és a szűrőrendszerekben, biztosan kijelenthető, hogy a gyermek tovább sem adta a fertőzést.

Súlyos, gyors lefolyású betegséget okoz

Az agyevő baktérium az orron keresztül jut a szervezetbe, ahol olyan agyi fertőzést okoz, amelynek a tünetei az agyvelőgyulladás tüneteivel hasonlatosak. Kezdetben hányinger jelentkezik, ami fejfájással és lázzal párosul. Egyelőre az orvostudomány nem ismer hatékony gyógymódot ellene, így az esetek túlnyomó részében, megközelítőleg 97 százalékában halálos. A kórokozó elsősorban a meleg vizes élőhelyeket kedveli.

Az agyevő baktérium mikroszkóp alatt. Fotó: canva/korkep

A párkányi polgármester, Szabó Eugen és a Vadas Thermal Resort igazgatója, Hogenbuch Endre biztosak abban, hogy a strand minden előírást betartott, sőt, a saját érdekükben fokozták is az óvintézkedéseket – tudta meg lapunk az érintettektől. A létesítmény a város legfontosabb bevételi forrása, ami nemcsak az önkormányzatnak biztosít jövedelmet, hanem a helyben élő vállalkozóknak is. Évente mintegy hatszázezer, vagy annál is több turista fordul meg a városban, ami egy igen jelentős szám.