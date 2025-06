Alapjogokért Központ – Voks 2025: nemzeti egyetértési pont a magyar függetlenség védelme érdekében

ÓRIÁSI TÉT, RENDKÍVÜL ERŐS TÁRSADALMI FELHATALMAZÁS

A Voks2025 tehát a kormány egyik legtöbb embert megmozgató társadalmi egyeztetése, ami nem csoda, hiszen a tét sem csekély. Ursula von der Leyen bővítésért felelős biztosa, Marta Kos nemrég azt közölte, hogy még ebben az uniós ciklusban, vagyis 2029-ig uniós tagállammá tennék Ukrajnát, melynek képviselői így ezt követően már részt vennének az uniós döntéshozatalban, a közösségi forrásokat pedig jelentős részben Kijev csatornázná be.

Mindez azt is jelenti, hogy magát a fegyveres konfliktust integrálnák az annak idején békeprojektként útjára indított Unióba, és a még meglévő gátakat is lebontanák az elől, hogy a Közösség pénzének mind nagyobb hányadát öntsék az emberéletek tízezreit követelő összecsapásokba. Ezzel a mindennapjainkat már 2022 februárja óta megkeserítő háborút még jobban elnyújtanák, a ránk gyakorolt negatív hatásait pedig megsokszoroznák. Ennek egyik legfontosabb gazdasági jellegű eleme az lenne, hogy a magyar háztartások elesnének a rezsicsökkentéstől, hiszen Brüsszel már így is az olcsó orosz energiaforrások felhasználásának betiltásán dolgozik Kijev támogatása érdekében. Hasonlóan nem érdekli von der Leyenéket az európai gazdák sorsa, és inkább a jelentős részben külföldi tőkealapoknak pénzt hajtó ukrán mezőgazdaságot hoznák helyzetbe jóval silányabb, sőt az egészségünkre is veszélyes termékekkel elárasztva az európai fogyasztókat. Az európai országokat elárasztaná az ukrán munkaerő, veszélybe sodorva sokak munkahelyét, a délszláv háború tapasztalatai alapján pedig az is biztosra vehető, hogy az Ukrajnába küldött nagymennyiségű fegyver jelentős része is megjelenne a feketepiacon, az Unió határain belül, az ukrán maffia pedig soha nem látott erőre tenne szert, veszélyeztetve a környező országok biztonságát is. A magyar választók mindennek gátat szabnának, ennek megvalósítására szólították most fel a kormányt. Az ügy jelentősége azonban még minden bizonnyal a továbbiakban is magas maradhat, mert míg a kabinetnek az emberek véleménynyilvánítása ad mandátumot a brüsszeli tárgyalásokra, addig a legnagyobb ellenzéki szereplőt a jelek szerint más erők befolyásolják, és nem várható tőle, hogy tud vagy egyáltalán akar változtatni ezen.