Jelzett a szonda, pedig nem is ittál? – ez előfordulhat, mutatjuk, hogyan!

Sokan nem is sejtik, hogy még alkohol fogyasztása nélkül is könnyen bajba kerülhetnek egy közúti ellenőrzés során. Az alkoholszonda ugyanis olyan anyagokra is reagálhat, amelyekről nem is gondolnánk, hogy pozitív eredményt okoznak. Egyes ételek, italok vagy akár a szájvíz is félrevezető mérést eredményezhet, ami komoly következményekkel járhat az autóvezetők számára.

Sokan meglepődnek, amikor az alkoholszonda pozitív eredményt mutat annak ellenére, hogy egy korty alkoholt sem fogyasztottak. Pedig előfordulhat, hogy már minimális külső hatások is elegendőek ahhoz, hogy az alkoholszonda bejelezzen – írja a Haon. Miért jelezhet be az alkoholszonda, ha nem is fogyasztottunk szeszes italt?

Fotó: MW archív Magyarországon zéró tolerancia van érvényben: aki alkoholt fogyasztott, nem ülhet volán mögé. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a teol.hu-nak elmondta: a különböző tévhitek, mint például az „egy sör nem árt”, vagy „ha eszem utána, nem mutatja ki a szonda”, nem állják meg a helyüket. Minden szervezet másként dolgozza fel az alkoholt, de a véralkohol szint ettől függetlenül mérhető marad. Az alkoholszonda érzékenysége miatt a biológiai folyamatokat nem lehet kijátszani. A véralkohol szint alapján a büntetések mértéke is változik: 0,15 g/l-ig 50 ezer forintos bírság és 6 büntetőpont jár.

0,16–0,25 g/l között 156 ezer forintos bírságot és 8 büntetőpontot szabnak ki.

Bűncselekménynek számít, ha a véralkohol szint átlépi a 0,25 g/l-t — ilyenkor a jogosítványt azonnal bevonják. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutathat akkor is, ha valaki nem ivott alkoholt. Bizonyos szájvizek, alkoholos édességek, gyümölcsök – például alma vagy körte – fogyasztása is hamis pozitív eredményhez vezethet. Emellett téli időszakban az alkoholos ablakmosó folyadék párája is bekerülhet az utastérbe, ami szintén befolyásolhatja a mérést. Fontos tudni, hogy a rendőrség ilyen esetekben alaposan vizsgálja a körülményeket, és ha felmerül a gyanú, vérvizsgálattal pontosítják az alkoholszintet. Az alkoholszonda tehát rendkívül érzékeny eszköz, amely nemcsak az elfogyasztott italokra, hanem más tényezőkre is reagálhat. Érdemes tisztában lenni ezekkel a lehetséges buktatókkal, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket egy közúti ellenőrzés során. További érdekességekről a Haon oldalán olvashat.

