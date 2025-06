Újabb sokkoló állatkínzási ügy: több állatot is sorsára hagyott az örökös

Borzalmas körülmények között találtak rá több állatra is egy elhagyatott ház területén. A megrázó történetről a Paks Mancs állatmentő csapat Facebook-oldalán számoltak be, akik azt írták, hogy lakossági bejelentés után szálltak ki a helyszínre, mert felmerült az állatkínzás gyanúja. Amikor a helyszínre értek, nem hittek a szemüknek – írja a teol.hu, ahol sokkoló részleteket is elárultak az esetről.

A Paks Mancs állatmentő csapat újabb állatkínzást leplezett le. Több magára hagyott állatot is találtak a helyszínen

Fotó: Facebook

Állatkínzás miatt intézkedtek az állatvédők

A Paks Mancs állatmentő csapata az egyik közeli faluba utazott a bejelentést követően, ugyanis tudomásukra jutott, hogy az egyik házban három kutyát is magára hagytak. Amikor odaértek látták, hogy az egyikük már holtan fekszik, a másik nem mozdul, a harmadik fájdalmában nyüszít.

Az állatmentők azonnal rendőri segítséget kértek, és együtt kiderítették, hogy a ház tulajdonosa, aki egy idős asszony volt, már másfél éve elhunyt. Az ingatlant az egyik fia örökölte, azonban nem gondoskodott sem a házról, sem az édesanyja által hátrahagyott állatokról. A járőrök a felelőtlen tulajdonost ugyan előkerítették, de az lemondott az állatokról.

Az udvarban egy kis testméretű kutya holtan feküdt, egy másik, sötét színű pedig nem mozdult, a harmadik, egy világos színű a gazban feküdt, épphogy lélegzett és vert a szíve, a legyek pedig már beköpték. Az állatvédők nemcsak kutyákat találtak, hanem más állatokat is rettenetes állapotban. A kutyák közül csak az egyik élte túl. Az ügy további borzalmas körülményeiről a linkre kattintva olvashat bővebben.

Egyre több borzalmas és brutális állatkínzási ügyről lehet hallani, nemrég a szomszédja kutyáját bántalmazta súlyosan egy férfi, míg egy másik férfi orvosi segítség helyett élve temette el saját kutyáját és hagyta szenvedni.