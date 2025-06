Állati dologról posztolt a magyar miniszterelnök!

Ezek az új szabályok a felelős állattartásért

Az állatvédelmi szabályok szigorításáról szóló törvényjavaslatot Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos terjesztette a parlament elé. A javaslatot a képviselők ellenszavazat nélkül fogadták el.

Az új rendelkezések több területet is érintenek:

szigorítják az állatkínzók elleni fellépést,

betiltják az élő állatokkal való koldulást,

tiltják élő állatok nyereményjátékban történő kisorsolását,

és előírják a bántalmazott állatok sorsának gyorsabb rendezését.

A törvény szerint, ha valaki állatkínzást állatmenhely vagy ebrendészeti telep üzemeltetése során követ el, súlyosabb büntetésre számíthat. Még súlyosabb ítélet vár arra, aki tíz vagy több állatot bántalmaz.

Tilos élő állatokkal koldulni és nyereményként kisorsolni őket

A jogszabály szigorúan tiltja, hogy valaki élő állattal kolduljon. Az indokolás szerint ugyanis a kiszolgáltatott állatokat sokszor érzelmi manipulációra használják, miközben azokat sokszor hóban, fagyban, a tűző napon, étlen-szomjan tartják.

A törvény megtiltja azt is, hogy élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsoljanak, tekintettel arra, hogy ez gyakran jár állatkínzással és felelőtlen állattartással.

Gyorsabb hatósági intézkedések és felelősségteljesebb állattartás

Az elfogadott törvény célja, hogy a bántalmazott állatok minél hamarabb biztonságos környezetbe kerülhessenek. Az állatvédelmi hatóságok így a jövőben könnyebben és gyorsabban dönthetnek az állatok sorsáról.

A jogszabály azt is előírja, hogy aki állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezettként ennek nem tesz eleget, azt az állattartástól is el lehet tiltani. Az állattartás tilalmát a hatóság akkor is alkalmazhatja, ha a kötelezettségek elmulasztása mellett bírságot is kiszabtak az állattartóra.