Megdöbbentő történetet osztott meg a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány vezetője, Novák Éva állatvédő, aki szerint az állatvédelmi törvény szigorítása nélkülözhetetlen lépés volt – írja a szon.hu. Egy évekkel ezelőtti rendezvényen, ahol élő állatokat sorsoltak ki, ő maga próbálta megmenteni a víz és élelem nélkül szenvedő jószágokat – ám ehelyett támadás érte.

A nyíregyházi állatvédő korábban támadás áldozata lett, most viszont a törvény is védelmet nyújthat.

Fotó: Canva / Greendex

Az állatvédő szerint a szigorúbb szabályok az állatok valódi érdekeit szolgálják

A történet ma is élénken él az emlékeiben: a kisorsolt állatok – lovak, szárnyasok – kiszolgáltatottan, rémülten álltak a napon, miközben sokan nem is tudták volna, hogyan kell megfelelően gondoskodni róluk. Az új törvény kimondja: élő állat nem lehet nyeremény, és koldulásra sem használható fel – ezeket a változtatásokat az állatvédők is üdvözölték.

Novák Éva hangsúlyozta, hogy az új szabályok nemcsak az állatkínzó telepeket és illegális szaporítókat célozzák, hanem a felelős állattartást is segíthetik. Az állatvédő elmondta: az évek során több ezer állatot mentettek meg, és reméli, hogy a jövőben a jogszabályok valóban megvédenek minden ártatlan élőlényt a kizsákmányolástól és a szenvedéstől.