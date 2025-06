Aranyosi megint cigányozott, a humorista nem tudja, hol a határ – videó

Aranyosi Péter miskolci születésű, nem csinál titkot abból, hogy labdarúgásban a Disógyőrnek szurkol. Ezzel nem is lenne semmi baj, ha nem rasszista módon tenné ezt.

„Amikor a Fradit a Diósgyőr 4–3-ra megverte, akkor én a fradisták között ültem” – kezdte élménybeszámolóját az enyhén beszédhibás humorista.

„És végig, mondom, »ez a m***kos cigány, nézd meg...«” – folytatta Aranyosi, heves gesztikulálással alátámasztva megjátszott frusztrációját.

Minderre a kérdező, Gulyás Balázs (Gulyáságyú Média), Magyar Péter egyik kedvenc propagandistája önfeledt hahotázással reagált.

"Aranyosi Péter nemcsak nem csinálja a viccet, hanem nem is érti. Aranyosi „elvársnak” egyrészt az a fixa ideája, hogy egy diktatúrában él és üldözik, másrészt hogy újabban a viccei miatt merült fel sokakban, hogy ő egy bunkó. Pedig nem történik más, mint hogy Aranyosi maga mondatta be a hangosba, mit is kell gondolni róla" – írta róla Bálint Botond, a Pesti Srácok munkatársa szerdai jegyzetében.