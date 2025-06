Luxusautójával csapódott villanyoszlopnak, majd az árokban végezte

Ritkán látni ilyen ikonikus járművet ilyen szerencsétlen helyzetben. Egy Ford Mustang autótípus landolt az árokban, Bakony egyik kanyargós szakaszán, miután letarolt egy villanyoszlopot – írja a veol.hu.

Az árokban heverő Mustang oldalán jól láthatók az ütközés nyomai

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A baleset még szombaton történt Pénzesgyőr és Bakonybél között, egy lejtős, házakkal szegélyezett úton. A sofőr egy 48 éves veszprémi férfi volt, aki szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrség közlése szerint az izomautó eddig ismeretlen okból tért le az úttestről. Először a jobb oldali padkára hajtott, majd nekiütközött egy villanyoszlopnak, végül az árokba sodródott. A helyszínre nemcsak a rendőrség és a mentők érkeztek ki, hanem a zirci tűzoltók is.

Árokban végezte a legendás Mustang

A Ford Mustang nem egy hétköznapi autó: ez a típus a 60-as évek amerikai izomautó-lázának szimbóluma. Első példányai 1964-ben gördültek le a futószalagról. A Goldfinger című James Bond-filmben is feltűnt, ezzel örökre beírva magát az autótörténelembe. A most összetört példány is ezt az örökséget idézte, egészen addig, míg az árokban nem végezte.

Bár a baleset során súlyosabb személyi sérülés szerencsére nem történt, a legendás járműben jelentős anyagi kár keletkezett. A rendőrség a baleset pontos körülményeit vizsgálja.

Brutális karambol is történt: egy BMW X5-ös fának és egy út menti keresztnek csapódott. A jármű darabokra tört, a sofőr a helyszínen életét vesztette.