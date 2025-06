Külföldi pénzekkel támad a „független” sajtó: bírósággal hallgattatná el a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az Átlátszó

Perrel támadja a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az Átlátszó nevű portál, amely a dollármédia egyik legaktívabb szereplője Magyarországon. A külföldi – többek között Soros György hálózatából és a USAID-től – pénzelt médium most a független magyar bíróságot akarja eszközként felhasználni, hogy elnémítsa a nemzeti érdekvédelmet. Az oknyomozásnak álcázott politikai nyomásgyakorlás eddig is komoly károkat okozott hazánknak, többek között EU-s forrásmegvonások formájában. A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint az Átlátszó kulcsszerepet játszik a Magyarország elleni nemzetközi támadások előkészítésében. A per valódi tétje: szabad-e külföldi érdekek mentén beleszólni a magyar közéletbe?

Újabb frontot nyitott a hazánk ellen folytatott külföldi befolyásolási hadjáratban az Átlátszó nevű portál: most a magyar igazságszolgáltatás eszközével próbálja elnémítani a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A portál, amely évek óta komoly támogatásokat kap a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól, valamint az amerikai Demokrata Párthoz köthető USAID-től, pert indított a hivatal ellen „jó hírnév megsértése” miatt. A cél nyilvánvaló: jogi úton támadni azt az intézményt, amely nyilvánosságra hozta, hogy a portál tevékenysége súlyos társadalmi, gazdasági és politikai károkat okoz Magyarországnak. A portál, amely évek óta komoly támogatásokat kap a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól, valamint az amerikai Demokrata Párthoz köthető USAID-től, pert indított a hivatal ellen „jó hírnév megsértése” miatt. Fotó: https://x.com/tuzfalcsoport / https://x.com/tuzfalcsoport Külföldi pénzekkel harcolnak a nemzeti érdekek ellen – most a bírósággal támadnak A hivatal megállapítása szerint az Átlátszó közvetlenül közreműködött például a Sargentini-jelentés elkészítésében is, amely alapján Brüsszel forrásokat vont meg hazánktól. A portál rendszeresen juttat ki külföldre magyar közérdekű adatokat, köztük érzékeny személyes információkat is – ezzel gyengítve az állam működését és a nemzeti szuverenitást. A portál főszerkesztője, Bodoky Tamás szerint a per „minden független médiumról szól”. A valóság viszont az, hogy egy Soros-pénzből finanszírozott szervezet próbálja elérni: kimondassák, hogy a külföldi politikai beavatkozás legitim a magyar közéletben. A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi megállapításai szerint az Átlátszó évi több tízmilliós támogatásokat kapott amerikai és brüsszeli forrásból, köztük 84 millió forintot a Soros-alapítványoktól, és több mint 25 millió forintot a USAID-en keresztül. A per tehát messze túlmutat egy sajtóorgánum sérelmén: arról szól, hogy megvédhetjük-e nemzeti szuverenitásunkat a külföldről pénzelt nyomásgyakorlástól. A tét: szabadon dönthet-e Magyarország a saját sorsáról. A Magyar Nemzet erről szóló cikkéből még többet megtudhat.

