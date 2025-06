Rossz hír, de Irán most még jobban akarja majd az atomfegyvert

A háború nem fogja megoldani az USA és Izrael aggodalmát, sőt pont az ellenkezőjét váltja ki. Irán most joggal fogja úgy érezni, hogy szüksége van nukleáris fegyverekre, hiszen ezek olyan elrettentő hatásúak, hogy többé senki nem merne rátámadni a perzsa államra.

Teherán az izraeli támadás után még inkább úgy érzi, hogy szüksége van nukleáris fegyverekre. Ezekkel a jövőben mindenkit elrettenthet egy hasonló agressziótól. Teherán válaszcsapásként bevetette a legújabb Kheibar típusú ballisztikus rakétáját, amely 1500 kilogrammos robbanófejet hordoz. Izraelben már öt ember vesztette életét és több tucatan megsebesültek. Izrael most azzal fenyegette meg a perzsa államot, ha lakóövezeteket támad, akkor válaszul lebombázza az olajfinomítókat. Irán lezárta minden hajó előtt Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj és LNG kereskedelmének egyharmada áthalad.

A háború nem fogja megoldani az USA és Izrael aggodalmát, sőt pont az ellenkezőjét váltja ki. Irán most joggal fogja úgy érezni, hogy szüksége van nukleáris fegyverekre, hiszen ezek olyan elrettentő hatásúak, hogy többé senki nem merne rátámadni a perzsa államra. Izrael is több arab támadás után fejlesztette ki atomfegyver arzenálját és ezzel évtizedek óta garantálta biztonságát. Több mint valószínű, hogy Iránnak vannak még titkos, földalatti laborjai, amelyekről sem a Moszad, sem a CIA nem tud és most fokozott tempóval fognak uránt dúsítani.

Az Iszlám Köztársaság péntek este 21.00 órakor indított egy nagyszabású rakétatámadást válaszul az izraeli agresszióra. Tel Aviv és más nagyvárosokban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az Egyesült Államok nagykövete elmondta, hogy az éjjel öt alkalommal is óvóhelyre kellett vonulnia az iráni rakéták miatt.

A robbanásokban öten vesztették életüket és több tucatnyian megsérültek. Az izraeli médiumok komoly anyagi károkról is beszámoltak.

Az „al-Arabijja” hírügynökség, az iráni hadsereg szóvivőjére hivatkozva azt közölte, hogy Teherán újabb támadásra készül és akár 2000 rakétát is indíthat Izrael ellen. Az éjszakai támadás alatt Irán 100 rakétát vetett be. A zsidó állam megfenyegette Iránt, hogy lebombázza az olajfinomítóit is amennyiben az iráni rakéták lakóövezeteket vesznek célba. Ez viszont nagyon komoly ökológiai katasztrófát okozna a Perzsa-öbölben, mivel a finomítók és az olajtározók a tengerparti régiókban találhatóak.

Iránban 78 halálos áldozatról és 329 sérültről számoltak be eddig a hírportálok. Az elhunytak között van Najmeh Shams kerékpárbajnoknő is és Irán leghíresebb, mindössze 24 éves költőnője Parnya Abbasi, őt és szüleit a házukba csapódó izraeli rakéta ölte meg.

Több médium lehozta a hivatalosan még meg nem erősített hírt, hogy Irán lezárta minden hajó előtt a Hormuzi-szorost. Ez pedig a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala a fosszilis energiahordozók terén. A világ kőolaj és LNG szállításának egyharmada itt halad át. Teherán azzal fenyeget, hogy elsüllyeszt minden hajót, amelyik megpróbálja áttörni a blokádot.