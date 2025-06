Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a badacsonyi borászok és a magyar borkultúra szerelmesei. Az ősi magyar szőlőfajta, a badacsonyi kéknyelű immár hivatalosan is hungarikum lett. Az évtizedek óta különleges státuszban kezelt szőlő mostantól nemcsak a helyiek büszkesége, hanem a nemzeti értéktár része is. A döntést egy rendkívüli ülésen, egyetlen napirendi pontban hozták meg – írja a Veol.hu.

Hungarikummá nyilvánították a badacsonyi kéknyelűt (illusztráció)

Fotó: Pixabay/pexels

A badacsonyi kéknyelű hungarikummá válása új korszakot nyit

A Hungarikum Bizottság ezzel egyértelmű üzenetet küldött: a badacsonyi kéknyelű nem csupán egy bor, hanem a Badacsony tájának, hagyományainak és közösségének szimbóluma. Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője a Kéknyelűvirágzás ünnepén elmondta, hogy a borászok példaértékű összefogásának köszönhetően sikerült elérni ezt a történelmi döntést.

A badacsonyi borászok, akikre talán sokan panaszkodnak, hogy mindegyik különálló kis államként intézi a saját ügyeit, a kéknyelű ügyében összefogtak. Együtt lobbiztunk, és végül sikerrel jártunk

– mondta Navracsics Tibor.

Ez a cím nemcsak rangot, hanem lehetőségeket is jelent: új lendületet adhat a térség gazdaságának, turizmusának és kreatív iparának. A „kéknyelű” mint márkanév már most sokkal többet jelenthet egy üveg bornál. A tervek szerint akár csokoládék, dizájntermékek és bútormárkák is készülhetnek ezen a néven.

„Ha egy brand képes kilépni a nemzetközi piacra, akkor miért ne lehetne a badacsonyi kéknyelű a magyar ízek és életérzés nemzetközi nagykövete?

– tette fel a kérdést Navracsics Tibor.

