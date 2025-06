A szakemberek egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Balaton folyamatos melegedését, amely komoly veszélyt jelent a tó ökoszisztémájára. Az elmúlt 30 év során a Balaton vize háromszor gyorsabban melegedett, mint az azt megelőző több mint száz évben – írja a Zaol a HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet kutatói, Tóth Viktor és Li Huan publikációjára hivatkozva.

Veszélyben a Balaton vize, túl gyorsan melegszik a tó

Fotó: Unsplash

A Balaton ökoszisztémája különösen érzékeny a klímaváltozás hatásaira, hiszen a vízhőmérséklet emelkedése közvetlenül befolyásolja a planktonok, halak és vízinövények életciklusait.

Eddig nem látott mértékben melegszik a Balaton vize

Az elmúlt két évtizedben a tó vize átlagosan évente 0,07 °C-kal melegedett, így mára közel 2 °C-kal melegebb, mint 2000-ben.

Ez a melegedés nem csupán statisztikai adat: a hosszabb és gyakoribb hőhullámok miatt a Balaton vize akár 6 °C-kal is melegebb lehet, mint amit a 19. században mértek volna. Az éves hőhullám-időtartam ma már eléri a 100 napot is, ami komoly terhelést jelent a tó élővilága számára.

A tartós melegedés következményei között egyre gyakoribb az oxigénhiány a tó mélyebb részeiben, ami nemcsak tömeges halpusztuláshoz vezethet, hanem fokozott algavirágzást is okoz. Az algák elszaporodása különösen veszélyes a turizmusra is, ahogy azt például a 2019-es algavirágzás is jól mutatta. A Balaton vize ráadásul kedvez az idegenhonos, melegkedvelő növényfajok terjedésének is. Ilyen például a közönséges csavarhínár, amely 1998-as megjelenése óta több mint 40 kilométernyi partszakaszon szorította vissza az őshonos növényeket.

A szakértők szerint még van lehetőség a beavatkozásra:

az inváziós fajok visszaszorítása, a klímaváltozás hatásainak mérséklése és az ökoszisztéma védelme kulcsfontosságú lehet a Balaton vize megőrzése érdekében. További megelőzési tippeket a Zaol oldalán olvashat.