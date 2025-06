Így született szakrális különlegesség egy ipartelepen

Balatonfűzfő temploma 1938–1939 között épült meg Szent László tiszteletére, a Nitrokémia Ipartelepek támogatásával. A tervezést Balajti Géza főépítész végezte, ám a templom tornya sosem készülhetett el, mivel a Honvédelmi Minisztérium nem hagyta jóvá – attól tartottak, hogy hadászati célponttá válhat. Így született meg az ipari környezetben egy torony nélküli, mégis karakteres templom, amely Balatonfűzfő városképének meghatározó eleme lett – írja a Veol.

Balatonfűzfő temploma ma már a kisváros szive. Fotó: miserend.hu

A templom színes üvegablakait Palka József készítette, a belső munkák a Nitrokémia szakembereihez kötődnek. A templom előtt álló haranglábat és keresztet már a templom építése előtt, 1935-ben felállították – a harangot Szlezák László öntötte.

Ma is középkori hangulatot áraszt

Bár a torony hiányzik, Balatonfűzfő temploma így is középkori hangulatot áraszt, és nemcsak vallási szempontból jelentős, hanem helytörténeti különlegességként is szolgál. A kis templom ma is élő bizonyítéka annak, hogyan találkozik az ipari örökség és a szakrális tér egy kisváros szívében.