Két súlyos sérültet is kórházba szállítottak a négyes főúton történtek miatt

Két egymástól független baleset is történt tegnap a négyes számú főúton, a mentőknek és a tűzoltóknak is mozgalmas napjuk volt, két embert kórházba is szállítottak a helyszínekről – írja a haon.hu.

Baleset történt 4-es főúton, Ebes körzetében, az M35-ös autópályánál

Fotó: Tóth Imre

Az egyik baleset Ebes közelében történt, amikor egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütköztek egymásnak. Az esethez a hajdúszoboszlói tűzoltókat riasztották, akik először átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Ezt követően szintén történt egy ütközés a 4-es főúton, Debrecen és Hajdúszoboszló között, ahol szintén egy személyautó és egy kisteherautó ütközött. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltók érkeztek ki, szintén átvizsgálták, áramtalanították a járműveket, a mentők mindkét helyszínről egy-egy embert szállítottak kórházba.

A tegnapi napon volt több durva baleset is történt. Egy személyautó az árokba borult, majd egy fának is nekicsapódott a Bács-Kiskun vármegyei Fajsz határában, az 51-es főútra vezető Árpád utcában. A balesetben mindkét elöl utazó személy kirepült a szélvédőn. Sérülésük olyan súlyos volt, hogy két mentőhelikoptert is riasztottak.