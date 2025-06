Éveken át rendszeresen dolgoztam drogosokkal, olyan az sokszor, mintha haldoklókkal dolgozna az ember. Haldoklókkal is dolgoztam eleget, de ez más, amikor valaki maga veszi be a halált. Nem szoktak szólni előre ezeknek a függőknek, a lélek úgy is meg tud halni, hogy a test még él. Amióta nem vagyok segítő, nyilván önvédelemből, nem szoktam drogosokra és más önpusztítókra gondolni, még az ezzel kapcsolatos híreket is kerülöm.

Persze elégedetten hallom, ha lekapcsolnak egy kereskedőt és következetesen keveslem a büntetést, ha a bírósági ítéletek elszivárognak a napi hírekbe.

Sokfajta undorító liberális van, nyilván a pedofílsimogató az első, de a drogliberalizáló legalább annyira ocsmány gazember. A védett kis életében, a jólétben és szerencsés, függőségre nem hajlamos fiziológiájával jófej akar lenni, hogy nehogy már ne lehessen egy spanglit megtekerni. A liberálisok a drogról is hazudnak és persze a fűről is.

Nyilván a heroinistáknál látványosabb az előtte-utána fotó, de a füvesnél két „tisztán” lebonyolított beszélgetést kell összehasonlítani kétszáz spangli távolságban. Aki akkor nem veszi észre a szomorú különbséget, az maga is szív. Aztán ugyebár a Pogány Induló is egészségesnek látszik a színpadon általában, és különösen akkor amikor gyerekeket hergel és buzdít drogozásra? Ugye?

Azzal nincs mit beszélgetni, aki mindezt normálisnak látja, de azért magunknak feltehetnénk végre igen hangosan is a kérdést: Vajon a drogozás hangos, lelkes reklámozóinak propagálóinak mennyit fizetnek a drogok előállítói és terjesztői? A híres drogosainkból annyi van, mint a szemét. Maximum annyi jön le a sorsukból a gyerek, a kamasz és a fiatal közönségüknek, hogy azért el lehet szállni a cucctól, persze a fű kifejezetten egészséges, aztán némi rehab és újra lehet csapatni.

A drogos szétcsúszás ma már nem szubkultúra, hanem a liberálisok egyik fő szabadságígérete a fiataloknak. Amikor a ByeAlex nevű képződmény például „fesztiválhangulatot” ígér, és ilyeneket mond a színpadon, hogy

arra vágyom, hogy amikor kimegyek az utcára, akkor ugyanazt érezzem, mint amikor itt vagyunk a fesztiválokon, mindannyian szabadok és gyerekek vagyunk. És aki ezt nem tudja nekünk nyújtani, annak viszlát

akkor csak tudomásul veszi, hogy a lényegtelen „zenéje” némi gyorsító nélkül nem is fesztiválképes.