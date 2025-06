Közös gyerekük szeme láttára bántalmazta és szúrta meg feleségét egy férfi

A Szarvasi Járási Ügyészség kezdeményezte annak a 43 éves, büntetlen előéletű, budapesti illetőségű, de szarvasi tartózkodási helyű férfinak a letartóztatását, aki június elején rátámadt feleségére. A bántalmazásnak szemtanúja volt kilencéves gyermekük is, aki nagyon megviseltek az események. Az ügyészség úgy gondolja, fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, ezért indítványozták egy hónapra a férfi letartóztatását – írja a beol.hu.

A vádirat szerint június 1-én, a délelőtti órákban történt a családi dráma, amikor a feldühödött férj rátámadt feleségére a szarvasi otthonukban. A tettlegességet megelőzte egy komolyabb veszekedés is, miközben a férj több alkalommal ököllel arcon ütötte, majd egy 3-4 cm pengéjű késsel egyszer mellkason szúrta a nőt. A bántalmazás szemtanúja volt a házaspár kiskorú gyereke, aki állítólag a késelést már nem látta, de a vitánál végig jelen volt.

A jelenleg letartóztatásban lévő férfiról kiderült, hogy korábban is bántalmazta feleségét, és nyilvánosan is szóváltásba kerültek egy szarvasi játszótéren, ahol minden jelenlévő szeme láttára pofozta és ütlegelte, valamint meg is rúgta. A nő akkor is nyolc napon túl gyógyuló, de könnyebb sérüléseket, zúzódásokat szenvedett, a legutóbbi támadásban szintén, bár súlyosabb sérülést is okozott neki, amikor késsel megszúrta.

Épp ezért tartja a járási ügyészség megalapozottnak a szökés, elrejtőzés vagy bűnismétlés veszélyét, amivel a Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója is egyetértett, ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.