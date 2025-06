Nem az a baj, hogy a Bécsi Pride 250 ezer résztvevője közül csak 250 volt megbotránkoztató, hanem az, hogy a maradék 250 ezer nem szólt rájuk

Mint ismert, a hétvégén tartották a Bécsi Prideot, néhány jobboldali véleményvezér pedig kiment megnézni. Hoztak is haza néhány fotót, ahol bizony szabadon lengedeztek a meztelen himbilimbik. Másik képeken meg gyerekek voltak láthatók, amint szivárványos zászlókkal nézik, mi is történik.

Egy felvonulás résztvevője büszkeségzászlót lenget egy Pride Felvonuláson, ahogy a Bécsi Pride-on is sokan tették

Fotó: Blake Fagan / AFP

Két lehetőség van.

Az egyik, hogy azt a 250-300 ezer embert (köztük a gyerekek szüleit) nem zavarta, hogy a gyerekek bizony furcsán viselkedő meztelen bácsikat láthatnak. Ha ez a helyzet, akkor súlyos probléma van a Bécsi Pride részvevőinek fejében, akiknek nem biztos, hogy gyermekeket kellene nevelni. És eszerint fel sem fogják, miért nincs helye ilyesminek a nyílt utcán. Ha pedig nem tudják garantálni, hogy nem történik szeméremsértés, akkor megkérdőjelezhető, miért vonulgathatnak.

A másik, szerintem valószínűbb lehetőség, hogy valójában az említett 250-300 ezer Pride-résztvevő azt gondolja mélyen legbelül - amit egyébként mindenki más is – hogy a Pride egy 18+ -os buli. Ahol a felnőttek felnőtt játékokat játszanak. És azért nem figyelnek arra, hogy ne meztelenkedjenek gyerekek előtt, mert igazából nem is számítanak rá, hogy gyerekek is lesznek ott. (Ha számítanak rá, az ugye már sokkal nagyobb baj.)

Ha pedig egy rendezvény 18+ -os, annak akkor olyan helyet is kell találni. Ami, ha Bécsben ez bele is fér, Budapesten nem.

Láthatóan nagy a riadalom, nagy a védekezés a Bécsi Pride miatt idehaza is, hiszen egészen új értelmet nyer a “szörnyek odakint járnak” kifejezés. És nincs mentegetőzés a hazai szervezők részéről, hogy ilyen nálunk nem fordulhat elő. Hogy Budapesten nem lesz polgárpukkasztó magamutogatás. Hiszen a bécsi rendezvény is rendben volt. Hiszen csak egy ezrelék viselkedett úgymond megbotránkoztató módon. Csak 250-300 ember. Annyi meg belefér.