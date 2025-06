Jakab Győző nem csak egy túrára indult – jótékony ügyért vágott neki hazánk leghosszabb túraútvonalának. Szombaton reggel 7 órakor, Szegedről startolt el a Szabadkai úti vasúti átjárótól, hogy teljesítse a teljes Kékkört, amely több mint 2500 kilométer hosszan kígyózik az országon át. A különleges kezdeményezés célja nem csupán a fizikai teljesítmény. Győző az utat arra használja, hogy felhívja a figyelmet a Gift of Life nevű kezdeményezésre, amely beteg gyermekek szívműtétek finanszírozásával segít, hogy teljesebb életet élhessenek.

2600 kilométeres zarándoklat a beteg gyermekekért

Fotó: Török János / delmagyar.hu

Az első, közel 18 kilométeres szakasz Szatymazig tartott, ahol több önkéntes is csatlakozott hozzá – egyesek néhány kilométerre, mások végig kísérték az első etapot.

A túra során azok is segíthetnek, akik nem tudnak jelen lenni személyesen: a Rotary Club Szeged Dóm számlaszámára utalva bárki hozzájárulhat a nemes ügyhöz. Az adománygyűjtés a teljes túra alatt folyamatosan zajlik – számolt be róla a delmagyar.hu. Győző nemcsak testileg, de lelkileg is komoly utazásra vállalkozott. Útja során rendszeresen osztja meg tapasztalatait, beszámol a napi megtett távokról, az út menti élményekről és kihívásokról. Aki követné történetét vagy támogatná az ügyet, további információkat talál a www.rcszegeddom.hu/kekkor oldalon.

