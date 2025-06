Egy borászat, amely a Balaton mellől hódította meg a világot

A Fodorvin Családi Pincészet Aszófőn és Szentbékkállán gazdálkodik, és bár a gyökereik egészen 1858-ig nyúlnak vissza, boraik ma már a nemzetközi élmezőnyben szerepelnek – írja a vaol.hu. Az utóbbi időben aranyérmek sorát hozták el a világ vezető borversenyeiről – például Cannes-ból, Berlinből és a rangos VinAgora-ról –, olyan fajtákkal, mint az Irsai Olivér, a Chardonnay vagy az Olaszrizling. Borászat, amely új szintre emelte a balatoni borokat.

A borászat Aszófőn működik, és a világ élvonalába küzdötte fel magát rangos díjakkal.

Fotó: fodorbor.hu

Borászat Aszófőről a világ élvonalába: tarolt a Fodorvin nemzetközi versenyeken

Nem csupán minőségben, hanem mennyiségben is kiemelkednek: több versenyen is ők nyerték a legtöbb érmet a Balatonfüred–csopaki borvidékről. A borászat az évek során olyan presztízsre tett szert, hogy pincéjük épületét hivatalosan is műemlékké nyilvánították.

Nézze meg, milyen borokkal arattak és hogyan fest ma a legendás borászat – rengeteg fotóval a VAOL oldalán.