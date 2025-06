Eldőlt, börtönben marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István

Közös utazás Magyar Péterrel

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic

Fotó: Mandiner

Nem mellékes körülmény, hogy Tseber Roland Magyar Péterrel is jó viszonyt ápolt. Ismert, Magyar Péter tavaly nyáron ukrajnai útjáról több platformon is rendszeresen beszámolt, és folyamatosan osztott meg fényképeket a háború sújtotta keleti szomszédból. A Tisza Párt elnöke azonban nem egyedül látogatott Ukrajnába, vele tartott Tseber Roland is, aki a kárpátaljai katonai közigazgatás egyik magas rangú tisztje, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alapított Nép Szolgája párt tagja.