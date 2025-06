Élete egyik legfelkavaróbb ügyéről beszélt a nyomozó: nem gondolta volna, milyen szörnyűséggel állnak szemben

Egy igazán nem mindennapi bűntényt oldottak meg a nógrádi nyomozók, akik kezdetben internetes csalások ügyében vizsgálódtak. Maguk sem sejtették még ekkor, milyen borzalmas bűntény válik belőle a nyomozás végére. A megdöbbentő eset részleteit az ügy főnyomozója osztotta meg a rendőrség hivatalos honlapján – írja a nool.hu.

Egy borzalmas bűntény a téma Mészáros Marcell százados, kiemelt főnyomozónál

Borzalmas bűntény: a nyomozók sem sejtették, mivel állnak szemben

Mészáros Marcell, százados, kiemelt főnyomozó a police.hu-n számolt be a döbbenetes ügyről, melyben eleinte elektronikai cikkek gyanús árusítása miatt kezdtek nyomozni. A csalók olyan autót, fűnyírót, és egyéb elektronikai cikkeket is kínáltak online felületeken, melyek sosem voltak a birtokukban, így a vevők sosem kapták ezeket kézhez. Ezzel a trükkel több vevőt is átvertek az ismeretlen személyek, a csalódott vásárlók pedig feljelentést tettek a rendőrségen.

Az adás-vételekből származó gyanús tranzakciók a banknak is feltűntek, ezért ők is bejelentést tettek az ügyben. Mészáros Marcell százados elmondásai szerint öt ember került gyanúba, akikről valóban kiderült, hogy valótlan termékeket hirdettek meg eladásra az interneten. Az egyik gyanúsított lakásán a rendőrök még márciusban házkutatást tartottak, és amit ott találtak, arra ők sem számítottak.

Az egyik melléképületben egy idős férfit találtunk egy sötét, elhanyagolt szobában. Zavart volt, és láthatóan kiszolgáltatott helyzetben élt

– mondta a százados, aki elárulta, hogy ezt a felfedezést követően már emberkereskedelem gyanúja miatt folytatták a nyomozást, amiről további részleteket a linkre kattintva olvashat.