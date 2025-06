A Szlovák Közegészségügyi Hivatal továbbra is zárva tartja a párkányi strandot, a helyiek fellázadtak

Vasárnap délelőtt sok százan gyűltek össze a párkányi Vadas Thermal Resort előtti parkolóban, a tömegben „Kiállunk a Vadasért” táblákat tartottak fel, hogy így tiltakozzanak a Szlovák Közegészségügyi Hivatal szakmaiatlan hozzáállását kifogásolva. A tömegben többen is úgy fogalmaztak: botrány, ami és ahogyan történik.

Botrány Párkányban. Vajon meddig kockáztatja a közegészségügyi hivatal a Vadas biztonságos működését? Fotó: Vadas Thermal Resort/Facebook

Ahogyan az Origo is megírta: kedden agyevő amőba fertőzésbe halt bele egy 11 éves kisfiú Pozsonyban. A tragikus hírre a megyei lapok is reagáltak. A halálhír kapcsán azt is közölték a hatóságok, hogy a gyermek nem sokkal korábban a párkányi Vadas Thermal Resortban vett úszóleckéket. Emiatt a fürdőt a szlovák országos tisztifőorvos lezáratta és napokon keresztül mintákat vettek a medencékből, valamint a tisztítóberendezésekből.

Végül kiderült: a kisfiú biztosan nem Párkányban kapta el a betegséget és nem is adta tovább. Ennek ellenére a botrány, amelyben agyevő amőbával hozták összefüggésbe a köznyelvben röviden csak Vadasnak nevezett fürdőt, súlyos problémákat okozott Párkányban. A fürdő több száz munkahelyet biztosít, az alvállalkozókat, beszállítókat és a szolgáltatást nyújtó vállalkozókat is beleszámolva több ezer ember megélhetését biztosítja, amely most veszélybe került.

Párkány fellázadt a pozsonyi hivatal packázása ellen, botrány ami történik

A gyászos hangulatban kezdődött tiltakozó nagygyűlésen egyperces néma csenddel emlékeztek az elhunyt kisfiúra – de az emlékezés után elszabadultak az indulatok. A felvidéki fürdőváros lakói és vezetői nemcsak a strandjuk bezárása, hanem a megalázó, hírzárlatos bánásmód miatt is fellázadtak.

A Vadas ugyanis a mai napig zárva tart, annak ellenére, hogy a vizsgálat megnyugtató eredményre jutott. A közegészségügyi hivatal már napok óta húzza-halasztja a hivatalos vizsgálati eredmények közlését. Eközben a település a pénzügyi káosz felé sodródik.

Zárt ajtók mögött, a médián keresztül irányítják a várost

Párkány polgármestere, Szabó Eugen elkeseredetten szólt a közönséghez:

„Tarthatatlan, hogy sem engem, sem a strand vezetését nem tájékoztatják hivatalosan! Mi is csak a médiából értesülünk arról, mi történik velünk!”

– jelentette ki. Hozzátette: „Párkány városának ez az egyetlen valódi bevételi forrása. Az ipart már rég bezárták, vagy eladták. Ha a Vadas megbukik, a város is bukik.”