Dokumentumfilm tárja fel a politikai korrupciót Magyarországon

A befolyás ára – ezzel a címmel jelent meg pénteken a Magyar Nemzet tényfeltáró dokumentumfilmje a hazánkat is érintő nemzetközi politikai korrupciós botrányról. A negyven perces alkotás hivatalos adatokat, állami jelentéseket, tényfeltáró cikkeket és a sajtóhoz kiszivárgott különféle belsős információkat felhasználva mutatja be, hogy az elmúlt években miként próbálták külföldről megváltoztatni a magyar belpolitikai folyamatokat, és erre mennyi pénzt áldoztak. Vagyis hogyan költöttek el forint-tízmilliárdokat az Orbán-kormány megbuktatásáért.

USAID, Soros, Brüsszel. Hatalmas a botrány. Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Több év botrányai egy helyen

A film részletezi a USAID, azaz az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége körüli kialakult botrányt, megvilágítja a Soros György üzletemberhez kapcsolódó globális hálózat pénzügyi csatornáit, és azt is, Brüsszel milyen módon finanszírozza a mostani kormánnyal szembe helyezkedő szereplőket.

Az összefüggések felvázolása közben civil szervezetek, médiumok és politikusok mellett súlyos közéleti botrányok is előkerülnek. A befolyás ára felidézi, hogyan készült 2018-ban a hazánkat elítélő Sargentini-jelentés, honnan érkezett pénz a 2022-es választás idején a Márki-Zay Péter vezette baloldalhoz, de azt is, hogy a politikába miként avatkoztak be, majd buktak le ezzel a civil szervezetek, és ugyanez a kör hogyan fűtötte a 2015-ös migránsválságot.

Mi lesz 2026-ban?

Washington, Soros, Brüsszel – ők vásárolták meg a hazai ellenzéket, pártokkal, álcivil szervezetekkel és számos médiummal együtt – állapítja meg az alkotás, amely végül felteszi a kérdést: vajon a 2026-os országgyűlési választás idején is megismétlődik-e a külföldi befolyási kísérlet. A válasz még természetesen nem ismert, a szereplők azonban már mintha készülnének.