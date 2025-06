Botrányok és hazugságok árnyékában – Karácsony Gergely legnagyobb böszmeségei

Megszegett ígéretek

Noha Karácsony Gergely fűt-fát ígért a 2019-es választási kampányában, ezek közül még hat év alatt is alig valósított meg valamit. Hónapokon keresztül korteskedett például azzal, hogy győzelme esetén légkondicionálót szereltet a 3-as metró kocsijaiba, ám ez máig nem valósult meg.

A Városháza udvarából kialakítandó park szintén szerepelt Karácsony fogadkozásai között, de még most is csak az ígérgetés fázisában van a projekt, állítólag jövőre kezdődhetnek el a munkálatok. Azzal pedig a főpolgármester még a saját szimpatizánsai ellenérzését is kivívhatta, hogy ígéretei ellenére nem tette teljesen autómentessé a pesti alsó rakpart belvárosi szakaszát. Ez egyébként abból is kiolvasható, hogy

Vitézy Dávid mindössze néhány száz szavazattal maradt alul Karácsonnyal szemben a 2024-es önkormányzati választáson.

Katasztrófa az idősotthonokban

A 2020-as és 2021-es Covid-járvány szintén Karácsony Gergely vezetői alkalmatlanságát mutatta meg. Több fővárosi fenntartású idősotthonban brutális mértéket öltött a halálozási arány, a Pesti úti otthonban például a 2020 márciusában és áprilisában megfertőződött 300 betegnek mintegy tíz százaléka elhunyt. Később egy vizsgálat kiderítette, hogy nem volt megfelelő orvosi ellátás az intézményekben, ahol egyebek mellett higiéniai mulasztásokat is feltártak.

Országos ambíciók

Ahogy közeledett a 2022-es országgyűlési választás, nyilvánvalóvá vált, hogy

Karácsonyt országos politikai ambíciók vezérlik, s a főváros ügyeivel még a korábbiaknál is kevesebbet foglalkozott.

Emlékezetes: a főpolgármester maga posztolt a Facebookon az országjárásáról, s egy-egy elejtett utalásából arra lehetett következtetni, hogy alig tölt időt a hivatalában.

Gyanús mikroadományok

Karácsony 2022-es kampányból egy komoly pénzügyi botrány is kikerekedett. Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltségére pályázó főpolgármester mozgalma állítólagosan mikroadományokból gyűjtött össze több mint félmilliárd forintot készpénzben, elsősorban külföldi valutában. A később megismert körülmények

megcáfolták Karácsonyéknak a mikroadományokról előadott történetét, hiszen a kihelyezett gyűjtőládikákban el sem fért volna ekkora pénzmennyiség,

Ráadásul a hatósági vizsgálat kiderítette, hogy egymást követő sorszámú – tehát kereskedelmi forgalomba még nem hozott – bankjegyekről volt szó. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.