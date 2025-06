Súlyos sérülésekkel került kórházba egy bozóttűzben megégett nő

Újabb pusztító tűzesetről számoltak be az országban, melyben rejtélyes módon megégett egy nő is. A tűzoltók egy bozóttűz miatt érkeztek a helyszínre, amit nagy erőkkel próbálták eloltani, ekkor vették észre, hogy személyi sérülést is el kell látni.

Durva tűzesetről számolt be a nool.hu, a portál információi szerint egy lakóépület is veszélyben volt. A tűzoltók egy bozóttűz miatt siettek a helyszínre. Pusztító bozóttűz: a tűzoltók a mentőket is riasztották egy személyi sérülés miatt

Fotó: Shutterstock Pusztító bozóttűzben égett meg egy idős nő Szurdokpüspöki elég nagy területén égett a bozótos, a lángokat a pásztói és a hatvani hivatásos tűzoltók igyekeztek eloltani, akik felfedezték, hogy a mentők beavatkozására is szükség van, ugyanis személyi sérülés is történt. A helyszínről egy 80 év körüli nőt súlyos égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani, de az állapota stabil volt. Az, hogy a nő mit kereshetett a bozóttűz közelében egyelőre rejtély, nincs róla információ.

