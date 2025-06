Brüsszel kénytelen volt engedni az európai gazdák követeléseinek: az Európai Unió szigorítja az ukrán élelmiszerek behozatalát. A döntés értelmében újra magasabb vámok és komolyabb importkorlátozások lépnek életbe, ami gyakorlatilag ellehetetleníti az olcsó, gyakran gyenge minőségű ukrán agrártermékek beáramlását az uniós piacra — számolt be róla a Magyar Nemzet.

Fotó: VENEMA MEDIA / ANP MAG

Magyarország hosszú ideje követelte, hogy Brüsszel lépjen fel a tisztességtelen versenyt jelentő ukrán gabona- és baromfiimport ellen, amely ellehetetlenítette a hazai és európai gazdákat. Most úgy tűnik, a hónapok óta tartó tiltakozások és szakmai nyomásgyakorlás eredményt hozott: Brüsszel beismerte, hogy a magyar álláspont megalapozott volt.

Alexander Bernhuber osztrák EP-képviselő úgy fogalmazott: „ez jó üzenet a lehető legjobb pillanatban”, hiszen a döntés közvetlenül az aratási szezon előtt született. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a küzdelemnek még nincs vége, mert az EU újabb tárgyalásokat kezd Ukrajnával a vámkedvezmények ügyében.

A döntés hátterében egyre erősödő gazdatiltakozások és a mezőgazdasági érdekképviseletek összefogása áll. Bernhuber szerint sürgető, hogy a nemrég megalakult Európai Gazdaszövetség révén tovább erősödjön a gazdák hangja és érdekképviselete Brüsszelben.

Az importviták tehát nem értek véget: legalább annyi előrelépés történt, hogy az új agrárbiztos, Christophe Hansen is a gazdák oldalán áll, és világos, szigorú szabályozásért száll síkra. Magyarország számára a döntés azért is fontos, mert Brüsszel továbbra is támogatná Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását — ennek gazdasági következményeire azonban most már egyre többen figyelmeztetnek.