Brüsszel és a Tisza Párt ismét a családtámogatásokat és a rezsicsökkentést támadja

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2025-ös országspecifikus ajánlások tervezetét, amely komoly terheket róna a magyar emberekre. A brüsszeli bürokraták szerint Magyarországnak fel kellene számolnia a rezsicsökkentést, megszüntetnie a kiskereskedelmi árkorlátozásokat és a multikat sújtó különadókat, valamint visszavágnia a családokat támogató otthonteremtési programokat – áll a Magyar Nemzet közleményében.

Brüsszel és a Tisza Párt mindenben összejátszik.

Felszámolnák a rezsicsökkentést

A bizottság a rezsicsökkentés felszámolására és az orosz földgáz és kőolaj kivezetésére szólítja fel hazánkat, utóbbi célkitűzés végrehajtásával pedig Ukrajna támogatásának árát ismét a magyar emberekkel fizettetné meg.

Inkább a multikat támogatnák

Brüsszel bírálja a kiskereskedelmi szabályozásokat, köztük a hatósági árakat, az árréskorlátozást és a kötelező akciókat, mert ezek szerintük torzítják a piacot – még ha a fogyasztóknak kedveznek is. Emellett ellenzik az ágazati különadókat is, mondván, azok aránytalanul terhelik a főként külföldi tulajdonú nagyvállalatokat. A különadók eltörlése azonban a multik profitját növelné, míg a terheket a többi adófizető viselné.

Megvonnák az otthonteremtési támogatásokat is

Brüsszel támadja az otthonteremtési támogatásokat is, az otthonteremtési támogatások jelentős szűkítését követelik. A bürokraták szerint a jelenlegi támogatások túl „nagyvonalúak”, ezért azt akarják, hogy a kormány csak a legszegényebbeknek adjon segítséget – vagyis rengeteg családtól vennék el a támogatást.

Brüsszel és a Tisza Párttal egy követ fújnak

Figyelemre méló, hogy a mostani bizottsági javaslatok közül több is felbukkant már a Tisza politikusainak, illetve tanácsadóinak érvelésében. A Magyarországnak járó források visszatartásának nyilvánosan örülő Kollár Kinga egyébként kedden kritika nélkül osztotta meg Brüsszel Magyarországról szóló programját. Az árrések korlátozását pedig a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is kritizálta, aki emlékezetes módon tojáshiánnyal hergelt a húsvét előtti hetekben, amiből nem lett semmi. De Raskó György, Magyar Péter tanácsadója és Gerzsenyi Gabriella tiszás európai parlamenti képviselő is a brüsszeli álláspontok mellett érvel, hogy pontosan mivel, arról bővebben a Magyar Nemzet oldalán olvashatnak.