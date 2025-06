Budapesti csőd: hűtlen kezelés gyanúja miatt indulhat nyomozás a fővárosi ügyekben

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) fordult a főváros csődközeli helyzetével kapcsolatban a közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi István. Tényi hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentésében idézte ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki korábban a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy Rákosrendező területének megvásárlása kapcsán komoly aggályok merülnek fel a főváros vezetésének jogi és pénzügyi felelősségét illetően.

A legfőbb aggály az, hogy Budapest annak ellenére döntött a rendkívül költséges vásárlás mellett, hogy a város pénzügyi helyzete katasztrofális: a költségvetés jogszerűségét a Kúria is megkérdőjelezte, ráadásul a fővárosi számla mínusz 41 milliárd forinton áll

– írta Tényi István a hatóságnak, hozzátéve, hogy jogilag ez a döntés felvetheti a hűtlen kezelés gyanúját. Ez a bűncselekmény ugyanis akkor valósul meg, ha a vagyonkezelő szándékosan megszegi a kötelezettségeit, és ezzel vagyoni hátrányt okoz – áll a feljelentésben.

Tényi azt is beleírta feljelentésébe, hogy mennyiben bizonyítható, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és a városvezetés tudatában volt a fővárosi költségvetési helyzet súlyosságának, és mégis tudatosan vállalta be a Rákosrendezőre fordítandó több tízmilliárd forintos kiadást – ráadásul anélkül, hogy ez szerepelt volna a költségvetésben –, akkor a szándékosság is megállapítható lehet.

A költségvetés pedig Budapest fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír – írta Tényi István a hatóságnak. Tényi a hűtlen kezelés mellett hivatali visszaélés gyanújára is felhívta a figyelmet, ám várhatóan a feljelentést, vagy az ügyben indított eljárást átteszik majd valamelyik rendőr-főkapitányságra, hiszen a BRFK vezetője munkakapcsolatban van Karácsony Gergellyel, így az elfogultság látszatát is kerülni akarják.

A Tisza Párt is rábólintott Rákosrendező megvásárlására

Megjegyzendő az is, hogy a Tisza Párt képviselői is igennel szavaztak a csődköltségvetésre és Rákosrendező megvásárlására. Emelte ki mai, közösségi oldalára feltöltött videójában a budapesti Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra.