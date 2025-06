Ó, Budapest, Te biodíszlet!

Ott áll Karácsony Gergely a Városháza udvarának árnyékos oldalán, és beszél. Lezser, kissé talán renyhe testtartása szokatlan magabiztosságot sugall. Ő már nem a főváros közlekedésében mesterségesen előidézett sztrókért felelős vérlemezke. Ő már nem a nép szolgája. Ő mostantól a főváros ura és parancsolója, akinek szavára leállnak metrók és villamosok.

Pedig volt idő, mielőtt még főpolgármester lett volna, amikor Karácsony Gergely is beállt statisztának a biodíszletbe maga is. Például, amikor még probléma volt, hogy az orosz metrószerelvényekben nincs légkondicionálás. Lement szaunás outfitben szenvedni az utazók közé. Azóta Karácsony Gergely viszont főpolgármester lett. A metrón azóta sincs légkondicionálás. Karácsony Gergely ezt már elengedte.

Karácsony Gergely ott áll a Városháza udvarának árnyékos oldalán, és beszél. A tíz percre megbénított fővárosi közlekedésről. Amit ő béníttatott meg, holott az lenne a dolga, hogy ne bénuljon meg. De, ha már megbénította, beszélhetett volna éppen egy rostokló villamosról, troliról, esetleg a metróból bejelentkezve. Egyszerű polgárként. Szolidaritásból.

De Karácsony Gergely ezt már elengedte.

Karácsony Gergely ugyanis már kinőtte, hogy a Budapest biodíszlet része legyen. Pedig ő is vidéki, szelidített vademberként kezdte egykor pályafutását. Sőt, volt idő, amikor Zuglóban még el akarták ásni a politikai szövetségesei. De Karácsony Gergely a szerencsés kivétel. Egy politikai nagyvad. És ott, a Városháza udvarának árnyékos oldalán mutatta meg a világnak, hogy végre túllépett önmagán. Túllépett a biodíszleten. Neki már nem kell a szenvedő tömegekkel egy levegőt szívni. Már nem egy közülük. Karácsony Gergely őket már elengedte.

Ha még nem lenne világos, hogy mi történt pénteken, amikor leállt a forgalom, akkor most leírjuk: azon a pénteken mutatta be Karácsony Gergely, hogy ő már nem polgármester többé.

Egy polgármester a közműcégek működéséért dolgozik. Karácsony Gergely viszont mostantól uralkodik a közműcégeken. És hogyha úgy hozza kedve, uralkodik a budapesti népen, a népén is. Kedvére fosztja meg őket mondjuk a közlekedéstől, ha politikai érdekei úgy kívánják. Most megmutatta, hogy képes a nép sanyargatásával zsarolnia a magyar államot. Egyelőre tíz perc, holnap talán már egy óra. Ma csak a közlekedés, holnap esetleg elzárja az ivóvizet. Az is egy közműcég. Azt már megmutatta, hogy azt tesz a közlekedéssel, amit akar. És meg akarja mutatni.