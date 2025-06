Jövő héten leáll a BudapestGO

A BKK tavaly decemberben a bérletesek számára is megkönnyítette az alkalmazás használatát: bevezette a felszállok gombot, amely a gyors bérletbemutatást segíti. Idén márciustól pedig már térképes nézetben is elérhetők az útvonaljavaslatok, és az alternatívák vizuálisan is jól követhetők. Ezenkívül lehetőség van oldalirányban lapozni a részletes útitervek között, így még egyszerűbben összehasonlíthatók az egyes útiterv-alternatívák.