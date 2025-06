Búzatáblából lépett elő a machétés szökevény

A búzatáblából előkerült férfi elfogásával ért véget az a nem mindennapi hajsza, amelyet fegyverek, drogok és körözések árnyékoltak be Mocsánál. Június 21-én dél körül egy polgárőr figyelt fel egy gyanús autóra a Komárom-Esztergom vármegyei településen, és értesítette a rendőrséget. A rendőrök megpróbálták igazoltatni a sofőrt, de az azonnal gázt adott - írja a KEMMA.

Búzatáblából bújt elő a kocsival menekülő, fegyvereket és drogot birtokló férfi

Fotó: Police.hu

Búzatáblából került elő a fegyveres

A férfi egy földútra hajtott, így próbálta lerázni az üldözőit, de olyan gyorsan ment, hogy elvesztette az uralmát a kocsija felett és egy fának csapódott. A karambol azonban nem jelentett számára akadályt: kiszállt, elfutott és egy közeli búzatáblában próbált elbújni. A komáromi és tatai rendőrök közösen bekerítették és elfogták.

Amikor átnézték az autóját, találtak egy 46 centis machetét és kábítószergyanús anyagot. A férfi szervezetében a gyorsteszt kimutatta a tiltott szerek jelenlétét.

Kiderült, hogy az 56 éves férfi ellen több végrehajtandó börtönbüntetés is érvényben van. Korábban kábítószer-birtoklás és magánlaksértés miatt már elítélték. Mivel a járművezetéstől is eltiltották, nem is vezethetett volna, ráadásul a búzatáblás bújkálás előtt egy forgalomból kivont autó volánja mögött ült. Az autó két utasa közül az egyiket szintén körözték. A sofőrt őrizetbe vették, és kábítószer-birtoklás, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

